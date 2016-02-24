«Мистер Холмс»: Рецензия Киноафиши

Легенда пенсионного возраста, или Пчелы против ос

Иэн МакКеллен в роли Шерлока Холмса. Кадр из фильма «Мистер Холмс»

Отвар из колючего ясеня был омерзителен. Холмс обреченно поморщился, но выбирать не приходилось: «Если хотите хоть ненадолго избавиться от склероза, - сказали ему, - Вы должны пить это восточное пойло по нескольку раз на дню». И Холмс мучил себя – да, мерзость, но другого способа договориться с собственной памятью у него нет. А ему было нужно, так нужно кое-что вспомнить… Дело в том, что очень давно, лет 35 назад, из-за его ошибки погибла женщина. И тогда великий сыщик вынес себе приговор: мистер Холмс, вы обвиняетесь в профнепригодности и наказываетесь вечной ссылкой подальше от людей. И уехал – и целые 35 лет жил в провинции, работал на пасеке… Но Доктор Ватсон – большой фантазер и выдумщик – сочинил на основе той страшной истории очередной бравурный рассказ, в корне неверный. И Холмс понял, что обязан рассказать людям правду, правду... которую он не помнит. Забыл. Да и не мудрено – ведь ему уже 93 года. Вот и пьет он каждое утро вонючую мерзкую жижу – лишь бы вспомнить то дело, лишь бы раскрыть его заново…

Кадр из фильма «Мистер Холмс»

Как вы думаете, каков жанр фильма, в центре которого самый известный сыщик всех времен и народов? А вот и нет, не угадали! «Мистер Холмс», снятый Биллом Кондоном по роману Митча Каллена «Пчелы мистера Холмса» - детективом не является. Хотя, конечно, кое-какие детективные элементы в нем есть, однако они крайне незначительны и погоды не делают. «Мистер Холмс» - это, скорее, психологическая драма, история одинокого и очень усталого старика, который никак не может понять, что же ему делать с собой и со своим прошлым, что нужно изменить в себе, чтобы пришел покой… А ещё это попытка очистить от шелухи канонов любимейшего персонажа, очеловечить закостеневшую маску Легенды.

Кадр из фильма «Мистер Холмс»

Кстати, именно эта попытка – попытка показать хрестоматийно известное лицо с нового ракурса – в общем-то, оказалась успешной. И дело не в том, что Холмс Иэна МакКеллена не курит трубку, а скрипку ненавидит лютой ненавистью (наш сыщик подобными «глупостями» и не увлекался никогда – это всё фантазии Доктора Ватсона!). Просто на самом деле Холмсов в фильме два, и оба они в возрасте: одному, реальному, сегодняшнему – 93; другому, из воспоминаний – не больше 60-ти. (А мы, как не крути, привыкли к более молодому обитателю Бейкер-стрит – вот вам первое, хоть и не главное, отступление от «традиции».) И если Холмс из прошлого энергичен и бодр, то Холмс второй – слаб и беспомощен. И страдает не только провалами в памяти (вынужден записывать имена друзей на манжетах), но и физической немощью – руки трясутся, без палочки ходить не в силах. Да и старческого брюзжания никто не отменял…

Кадр из фильма «Мистер Холмс»

Но готовы ли мы встретиться с такой легендой? Вопрос риторический: понятно, что кое-кто из зрителей будет слегка ошарашен. Они же выскажут и претензии к жанру: «что за дела, почему «детектив без детектива»… А еще им может показаться, что некоторые сюжетные линии только мешают, тормозят действие: в фильме, кроме «расследования» мистера Холмса, еще две истории – история мальчика Роджера, у которого конфликт с матерью, и история японского бизнесмена, который никак не может простить своего отца. Но все эти «случайные» герои отнюдь не случайны: они помогают уставшему сыщику не просто закончить дело, начатое почти вечность назад, но и переделать, изменить своё упрямое «Я». Сломать собственные стереотипы. Перестать обижаться на самого себя и начать жить по-другому. Кстати, это возможно абсолютно в любом возрасте – и ничего, что тебе уже 93. Собственно, о том и кино.

Премьера: 25 февраля 2016 года

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Вера Алёнушкина