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Мистер Холмс Мистер Холмс
Киноафиша Фильмы Мистер Холмс Мистер Холмс, 2015: актеры и роли
Mr. Holmes Мистер Холмс 2015 / Великобритания / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Мистер Холмс, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон Билл Кондон William «Bill» Condon
В ролях
Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Майло Паркер Майло Паркер Milo Parker Лора Линни Лора Линни Laura Linney Хэтти Морахэн Hattie Morahan Патрик Кеннеди Хироюки Санада Хироюки Санада Hiroyuki Sanada Роджер Аллам Роджер Аллам Roger Allam Колин Старки Colin Starkey Фил Дэвис Фил Дэвис Phil Davis Гермиона Корфилд Гермиона Корфилд Hermione Corfield
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