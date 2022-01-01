Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мистер Холмс
Мистер Холмс, 2015: актеры и роли
Mr. Holmes
Мистер Холмс
2015 / Великобритания / США
Трейлер
7.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Мистер Холмс, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон
William «Bill» Condon
В ролях
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Майло Паркер
Milo Parker
Лора Линни
Laura Linney
Хэтти Морахэн
Hattie Morahan
Патрик Кеннеди
Хироюки Санада
Hiroyuki Sanada
Роджер Аллам
Roger Allam
Колин Старки
Colin Starkey
Фил Дэвис
Phil Davis
Гермиона Корфилд
Hermione Corfield
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу