Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джослин Мурхаус
Джослин Мурхаус
Jocelyn Moorhouse
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Джослин Мурхаус
Jocelyn Moorhouse
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Джослин Мурхаус
Родилась 4 сентября 1960 года. Мельбрун, Виктория, Австралия.
Развернуть
Фильмография Джослин Мурхаус
Месть от кутюр
драма
2015, Австралия
7.0
Тысяча акров
драма
1997, США
6.0
Лоскутное одеяло
мелодрама, комедия, драма
1995, США
7.0
Доказательство
драма
1991, Австралия
7.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось