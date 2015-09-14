Menu
IMDb Rating: 7
The Dressmaker

The Dressmaker

The Dressmaker 18+
Synopsis

A glamorous woman returns to her small town in rural Australia. With her sewing machine and haute couture style, she transforms the women and exacts sweet revenge on those who did her wrong.
The Dressmaker - trailer in russian
The Dressmaker  trailer in russian
Country Australia
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2015
Online premiere 11 June 2021
World premiere 14 September 2015
Release date
4 August 2016 Russia Каскад 18+
9 June 2016 Argentina
29 October 2015 Australia
4 August 2016 Belarus
24 March 2016 Brazil
13 October 2016 Chile
17 March 2016 Croatia
14 July 2016 Denmark
15 April 2016 Finland
27 December 2016 France TP
20 November 2015 Great Britain
2 June 2016 Greece
21 April 2016 Hong Kong
20 November 2015 Ireland
11 February 2016 Israel
28 April 2016 Italy
4 August 2016 Kazakhstan
25 February 2016 Kuwait
29 October 2015 New Zealand
16 June 2016 Peru
4 November 2015 Philippines
3 December 2015 Portugal
28 January 2016 Singapore
11 February 2016 South Korea
18 March 2016 Spain
3 June 2016 Sweden
8 January 2016 Taiwan
7 January 2016 Thailand
6 November 2015 Turkey
4 August 2016 Ukraine
16 June 2016 Uruguay
4 August 2016 Uzbekistan
MPAA R
Budget 17,000,000 AUD
Worldwide Gross $23,846,928
Production Screen Australia, Ingenious Senior Film Fund, Film Art Media
Also known as
The Dressmaker, El poder de la moda, Haute couture, Krojačica, La modista, A Modista, A ruhakészítő, A Vingança Está na Moda, Croitoreasa, Düşlerin Terzisi, Ha'malbisha, Krajčírka, Õmbleja, Projektantka, Šaty pre kráľovnu, Šaty pro královnu, Siuvėja, Švadlena, The Dressmaker - Die Schneiderin, The Dressmaker - Il diavolo è tornato, Thợ May Trả Thù, Η μοδίστρα, Кравчиня. Помста від кутюр, Месть от кутюр, Моделиерката, リベンジャー 復讐のドレス, 惡女訂製服, 華麗轉身, 裁缝
Director
Jocelyn Moorhouse
Jocelyn Moorhouse
Cast
Liam Hemsworth
Liam Hemsworth
Kate Winslet
Kate Winslet
Sarah Snook
Sarah Snook
Hugo Weaving
Hugo Weaving
Caroline Goodall
Caroline Goodall
Cast and Crew
7.3
20 votes
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1288
Film Reviews

katushka7677 19 August 2016, 10:50
Фильм очень понравился, интригующий, хорошая игра актеров, много юмора.Советую посмотреть.
