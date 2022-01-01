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Портниха
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The Dressmaker

Портниха, 1988

1988 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Ливерпулль, 1944 год. В город приезжают на побывку американские солдаты, у них есть деньги, продуктовые пайки. Местное население голодает, поэтому молодые женщины стараются завязать знакомства с американцами, девушки мечтают найти среди них будущего мужа. Рита знакомится с Уэсли. Она влюблена, думает о замужестве и представляет отцу и тетушкам, котрые ей вместо матери. Но как только Уэсли понял, что с Ритой могут быть только серьезные отношения, он переключается на ее тетушку Марго, веселую вдовушку. Тетя Нелли, портниха, застает Марго с Уэсли и убивает его.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 16 декабря 1988
Возраст 16+
В ролях
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Билли Уайтлоу
Пит Постлетуэйт
Джейн Хоррокс
Джейн Хоррокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Портниха 2 постера
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