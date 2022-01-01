Портниха, 1988

Ливерпулль, 1944 год. В город приезжают на побывку американские солдаты, у них есть деньги, продуктовые пайки. Местное население голодает, поэтому молодые женщины стараются завязать знакомства с американцами, девушки мечтают найти среди них будущего мужа. Рита знакомится с Уэсли. Она влюблена, думает о замужестве и представляет отцу и тетушкам, котрые ей вместо матери. Но как только Уэсли понял, что с Ритой могут быть только серьезные отношения, он переключается на ее тетушку Марго, веселую вдовушку. Тетя Нелли, портниха, застает Марго с Уэсли и убивает его.