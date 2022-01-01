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Адам МакДональд
Адам МакДональд
Adam MacDonald
О персоне
Фильмография
Адам МакДональд
Adam MacDonald
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Дата рождения
16 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Адама МакДональда
Родился 16 мая 1977 года. Монреаль, Канада.
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Фильмография Адама МакДональда
Злой дух
ужасы
2019, Канада
5.0
Роковой маршрут
ужасы, триллер, драма
2014, Канада
6.0
Дом, милый дом
триллер, ужасы
2013, Канада / Франция
4.0
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