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Мисси Перегрим
Missy Peregrym
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Персоны
Мисси Перегрим
Мисси Перегрим
Missy Peregrym
Дата рождения
16 июня 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Монреаль, Квебек, Канада
Рост
166 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Биография Мисси Перегрим
Родилась 16 июня 1982 года. Монреаль, Квебек, Канада.
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7.7
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