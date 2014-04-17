Охота на людей, 2014

Майк, его супруга Уит и его брат Шон отправляются в лесной заповедник, чтобы провести пару дней в единении с природой и поохотиться. При этом он по-прежнему не выпускает телефон из рук. Майк так погружен в работу, что не замечает, как его брат пытается приударить за Уит, а сама Уит даже не может улучить момент, чтобы сообщить Майку, что беременна. Но всё изменится после первой же ночевки, когда все трое проснутся с жирными черными крестами на лбах, без палатки, вещей, еды и оружия. Майк и Уит поначалу воспринимают произошедшее как розыгрыш Шона, но очень скоро им предстоит встретиться с безжалостными охотниками в масках, для которых они не важнее, чем крупная дичь.