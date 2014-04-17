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Охота на людей
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Охота на людей, 2014

2014 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Майк, его супруга Уит и его брат Шон отправляются в лесной заповедник, чтобы провести пару дней в единении с природой и поохотиться. При этом он по-прежнему не выпускает телефон из рук. Майк так погружен в работу, что не замечает, как его брат пытается приударить за Уит, а сама Уит даже не может улучить момент, чтобы сообщить Майку, что беременна. Но всё изменится после первой же ночевки, когда все трое проснутся с жирными черными крестами на лбах, без палатки, вещей, еды и оружия. Майк и Уит поначалу воспринимают произошедшее как розыгрыш Шона, но очень скоро им предстоит встретиться с безжалостными охотниками в масках, для которых они не важнее, чем крупная дичь.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 9 января 2015
Премьера в мире 17 апреля 2014
Возраст 18+
Режиссер
Christopher Denham
В ролях
Ренн Шмидт
Ренн Шмидт
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Аарон Стэтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охота на людей 2 постера
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