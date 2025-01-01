Ranger Как поживаете?

Alex Хорошо, хорошо, хорошо. Мы забронировали на имя Луиса.

Ranger На какое имя?

Alex Алекс Луис.

Ranger [берёт книгу] Да, я вас видел здесь. Вы готовы, ваша каноэ будет прямо у воды. Верните её в понедельник к пяти.

Alex Верно, во вторник обратно на работу.

Ranger Нужна карта?

Alex Нет, спасибо.

Ranger [кладёт карту] Не хотите карту?

Alex Нет, знаю этот парк хорошо.

Ranger Сезон почти кончился, да? Погода может резко поменяться. Мгновенно.

Alex Меньше народу.

Ranger Аминь. Можно спросить, мистер «Без карты», куда направляетесь?

Alex Тропа Блэкфут. Не могу дождаться, чтобы показать ей. Первый раз здесь. Будет круто.

Ranger Плохие новости, боюсь, что тропа Блэкфут закрыта на сезон.

Alex Почему?

Ranger Пришлось, там были какие-то идиоты, знаете, топтали всё подряд, не уважая. Это священное место.

[Алекс вздыхает]

Ranger Думаю, объяснять не надо, а служба парков хочет сохранить всё как есть.

Alex Слушай, поехать на тропу Блэкфут — это ведь смысл всей поездки.