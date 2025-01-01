Ranger
Как поживаете?
Alex
Хорошо, хорошо, хорошо. Мы забронировали на имя Луиса.
Ranger
На какое имя?
Alex
Алекс Луис.
Ranger
[берёт книгу]
Да, я вас видел здесь. Вы готовы, ваша каноэ будет прямо у воды. Верните её в понедельник к пяти.
Alex
Верно, во вторник обратно на работу.
Ranger
Нужна карта?
Alex
Нет, спасибо.
Ranger
[кладёт карту]
Не хотите карту?
Alex
Нет, знаю этот парк хорошо.
Ranger
Сезон почти кончился, да? Погода может резко поменяться. Мгновенно.
Alex
Меньше народу.
Ranger
Аминь. Можно спросить, мистер «Без карты», куда направляетесь?
Alex
Тропа Блэкфут. Не могу дождаться, чтобы показать ей. Первый раз здесь. Будет круто.
Ranger
Плохие новости, боюсь, что тропа Блэкфут закрыта на сезон.
Alex
Почему?
Ranger
Пришлось, там были какие-то идиоты, знаете, топтали всё подряд, не уважая. Это священное место.
[Алекс вздыхает]
Ranger
Думаю, объяснять не надо, а служба парков хочет сохранить всё как есть.
Alex
Слушай, поехать на тропу Блэкфут — это ведь смысл всей поездки.
Ranger
Пятьсот долларов штрафа, если тебя поймают там, с каждого. Значит, тысяча — дорогой поход.