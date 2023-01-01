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Фильмов ужасов основанные на реальных событиях
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Фильмов ужасов основанные на реальных событиях

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Заклятье. Дом 32
Заклятье. Дом 32
Смотрите за 1
6.0
ужасы
2020, Испания
Уиджи: Проклятие Вероники
Уиджи: Проклятие Вероники
Смотрите за 1
5.0
ужасы
2017, Испания
Дитя крови
Дитя крови
6.0
фэнтези, ужасы, триллер
2017, Канада
Третья ночь
Третья ночь
4.0
ужасы
2017, Австралия
Эксперимент: Зло
Эксперимент: Зло
7.0
ужасы
2014, США / Великобритания
Роковой маршрут
Роковой маршрут
6.0
ужасы, триллер, драма
2014, Канада
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