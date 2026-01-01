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Фильмография
Николас Кэмпбелл
Nicholas Campbell
Киноафиша
Персоны
Николас Кэмпбелл
Николас Кэмпбелл
Nicholas Campbell
Дата рождения
24 марта 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Темное дитя
(2013)
7.7
Горячая точка
(2008)
7.2
Частные сыщики
(2016)
Фильмография Николас Кэмпбелл
4.4
Ключевые моменты
Defining Moments
комедия
2021, Канада
7
Коронер
драма, криминал
2019, Канада
4.8
Пробуждение Зодиака
Awakening the Zodiac
ужасы, триллер, детектив
2017, Канада
7.2
Частные сыщики
драма, комедия, криминал
2016, Канада
6
Роковой маршрут
Backcountry
ужасы, триллер, драма
2014, Канада
Смотреть трейлер
8.1
Темное дитя
драма, фантастика, триллер
2013, Канада
7.1
Вышибала
Goon
комедия
2011, США
Смотреть трейлер
7.7
Горячая точка
боевик, приключения, криминал
2008, Канада
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