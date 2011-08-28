Jay Ты у меня изжогу вызываешь.

Justin Ой, извини.

Jay Извинения приняты.

Justin Иногда любовь Божья даётся тяжело.

Jay Не так тяжело, как обеденная тарелка.

Justin Бог любит тебя.

Jay Правда? Ну, скажи Богу от меня, если ты из тех, с кем он тусуется, держись подальше. Никакой гитары, приятель. Не в ресторанах. Есть время и место. А твоё время и место — в таком изолированном месте, где никого не будет около чёртова ста лет. Хорошо? Потому что ты не Джими Хендрикс.