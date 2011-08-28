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Постер фильма Список смертников
6.2
Список смертников - Трейлер
Киноафиша Фильмы Список смертников
6.2

Список смертников

, 2012
Kill List
Великобритания / ужасы, триллер, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Список смертников
6.2
Список смертников - Трейлер
Список смертников  Трейлер

О фильме

Катастрофа произошедшая в столице Украины оставила на теле и в душе бывшего солдата британской армии Джея тяжелейшие шрамы. Жестокость и безжалостность становится новым, неожиданным для всех знавших Джея раньше, качеством личности. Он, примерный семьянин и любящий отец, становится наемным убийцей и вместе со своим новым партнером Галлом отправляется на первое задание. Постепенно страх и паранойя, окутавшие его сознание — погружает его в самые глубины тьмы.

В ролях

Нил Мэскелл
Нил Мэскелл
Джей
Гарри Симпсон
Sam
Майкл Смайли
Майкл Смайли
Гэл
Эмма Фрайер
Фиона
МайАнна Бёринг
МайАнна Бёринг
Шел
Струан Роджер
The Client
Esme Folley
Hotel Receptionist
Бен Кромптон
Justin
Gemma Lise Thornton
Kiera
Robin Hill
Stuart
Режиссер Бен Уитли
Сценарист Бен Уитли, Эми Джамп
Композитор Джим Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 4 января 2012
Премьера в мире 28 августа 2011
Дата выхода
9 января 2013 Бельгия
2 сентября 2011 Великобритания
25 декабря 2011 Дания
2 сентября 2011 Ирландия
8 марта 2012 Португалия
3 февраля 2012 США
11 июля 2012 Франция
12 ноября 2015 Южная Корея 18
Бюджет 500 000 GBP
Сборы в мире $452 155
Производство Senator Film Produktion, UK Film Council, The National Lottery
Другие названия
Kill List, Danh Sách Tử Thần, Halállista, La Liste à Tuer, Lista de asesinatos, Lista mortii, Lista płatnych zleceń, Lista za odstrel, Reshimat hisoul, Seznam smrti, Tapanimekiri, Uma Lista a Abater, Žudynių sąrašas, Розстрільний список, Список смертников, キル・リスト

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Список смертников - Трейлер
Список смертников Трейлер
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Цитаты

Jay Ты у меня изжогу вызываешь.
Justin Ой, извини.
Jay Извинения приняты.
Justin Иногда любовь Божья даётся тяжело.
Jay Не так тяжело, как обеденная тарелка.
Justin Бог любит тебя.
Jay Правда? Ну, скажи Богу от меня, если ты из тех, с кем он тусуется, держись подальше. Никакой гитары, приятель. Не в ресторанах. Есть время и место. А твоё время и место — в таком изолированном месте, где никого не будет около чёртова ста лет. Хорошо? Потому что ты не Джими Хендрикс.
Gal Очень извиняюсь за моего друга, прошу принять мои самые смиренные извинения. И если ты говоришь с Большим Человеком, передай за нас слово, ладно? Угощай всех, дорогая. Всем по двойному стакану апельсинового сока.

Отзывы о фильме

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