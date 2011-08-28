Катастрофа произошедшая в столице Украины оставила на теле и в душе бывшего солдата британской армии Джея тяжелейшие шрамы. Жестокость и безжалостность становится новым, неожиданным для всех знавших Джея раньше, качеством личности. Он, примерный семьянин и любящий отец, становится наемным убийцей и вместе со своим новым партнером Галлом отправляется на первое задание. Постепенно страх и паранойя, окутавшие его сознание — погружает его в самые глубины тьмы.
|9 января 2013
|Бельгия
|2 сентября 2011
|Великобритания
|25 декабря 2011
|Дания
|2 сентября 2011
|Ирландия
|8 марта 2012
|Португалия
|3 февраля 2012
|США
|11 июля 2012
|Франция
|12 ноября 2015
|Южная Корея
|18