«Высотка»: Рецензия Киноафиши

Высоко сижу, далеко гляжу…

Доктору Лэнгу повезло. Его холостяцкая берлога в стиле хай-тек оказалась на 25-м. Конечно, не бог весть что, можно было бы выклянчить квартирку и повыше, но Лэнга (Том Хиддлстон) и так все устраивало. Штука в том, что в здании было 40 этажей и безупречная кастовая система: богатые жили наверху, бедные – внизу. Между собой, естественно, не общались. Таким образом, поселившись посередине, молодой доктор получил возможность существовать в гордом одиночестве: он не принадлежал ни к верхам, ни к низам сего процветающего общества (пардон, здания).

Том Хиддлстон (Лэнг). Кадр из фильма «Высотка»

А этажи, между тем, как и принято в любой кастовой системе, начали ссориться. Верхние винили во всех бедах нижних, нижние же спали и видели, как бы перебраться повыше. А так как социальные лифты не работали (собственно, никакие лифты не работали, потому что электричество отключили), то обиженные граждане из низов с благородным булыжником за пазухой потащились на баррикады. Стали убивать тех верхних, которым не хватало соображаловки убежать. Верхние, в свою очередь, тоже обиделись, однако с насиженных мест не ушли. В знак протеста (!) они стали устраивать оргии с немереным количеством алкоголя, запрещенными препаратами и обязательной содомией. В общем, как сказал один небезызвестный человек, когда верхи не могут, а низы не хотят, всегда начинается черте что.

Том Хиддлстон (Лэнг). Кадр из фильма «Высотка»

Лично меня «Высотка» Бена Уитли удивила примитивностью своих аллегорий. Здание – это модель общества; живущие на верхних этажах – элита; господин архитектор (Джереми Айронс) – главный идеолог и правитель, готовый на все, лишь бы не лишиться власти и пентхауза на 40-м этаже; доктор Лэнг – сторонний наблюдатель, который со всеми общается, ни во что не вмешивается и … (дальше говорить не могу, иначе будет спойлер). Вот, собственно, и все. Ах, да – бесконечные (бессмысленные и беспощадные) оргии – это деградация цивилизованного общества, которое, понятное дело, обречено на вымирание. Ну вот, теперь точно все.

Кадр из фильма «Высотка»

Поверьте, для того, чтобы разгадать все эти «загадки», требуется от силы минут десять. (Особо сообразительным – пятнадцать, но ни секундой больше). Фильм же длится без двух минут два часа. Таким образом, самоповторы и переливание из пустого в порожнее неизбежны. Кстати, повторы – одна из главных проблема фильма. Да, «Высотка» может похвастаться очень красивыми кадрами, операторскими находками, работой художника, необычным футуристическим ретро-миром, но всё, что она может показать, она показывает за первые полчаса. Потом начинается банальное самоцитирование или топтание на месте. А так как основные «хитроумные» аллюзии и аллегории мы к тому времени уже раза три разгадали, то делать нам в зале попросту нечего. И начинается маята. Сужу по себе: когда мне показалось, что фильм длится как минимум вечность, я посмотрела на часы. И обалдела: часы показали час десять. Хотя по моим ощущениям прошло часа три.

Кадр из фильма «Высотка»

Другая проблема «Высотки» – её жестокость, причем жестокость демонстративная, показная. Да, доктор Лэнг съедает собаку, да он делает перед камерой трепанацию черепа (мы видим, как он снимает кожу, пилит лобные доли и т.д.), да ребенок поднимает чье-то откусанное в драке ухо… Поверьте, чтобы мы прониклись идеей о «деградации общества», этого более чем достаточно. Зачем дублировать подобные сцены несколько раз? Какой смысл? Мы же не на кровавый хоррор пришли, в конце концов.

Кадр из фильма «Высотка»

И еще. Не открою Америку, если скажу, что «Высотка» – экранизация романа Джеймса Балларда. (К его имени принято приписывать эпитет «культовый», но я от подобного воздержусь). Так вот. Экранизация получилась действительно очень тщательная, скрупулезная. И это тоже не пошло ей на пользу. Попытка запихнуть ВЕСЬ роман в двухчасовую картину неосуществима в принципе. Поэтому волей-неволей линии некоторых персонажей пришлось сокращать. В итоге, кое-какие причинно-следственные связи попросту распались. И поведение героев, и без того не слишком логичное, совсем утратило мотивацию. В общем, думаю, что «Высотка» многих разочарует. Она получилась какой-то уж очень затянутой, вычурно-помпезной, чересчур дорогой и … совершенно бессмысленной.

В русском прокате с 14 апреля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Высотка»

Вера Алёнушкина