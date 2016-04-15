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«Высотка»: Рецензия Киноафиши

15 апреля 2016 00:00
«Высотка»: Рецензия Киноафиши

Высоко сижу, далеко гляжу…

Доктору Лэнгу повезло. Его холостяцкая берлога в стиле хай-тек оказалась на 25-м. Конечно, не бог весть что, можно было бы выклянчить квартирку и повыше, но Лэнга (Том Хиддлстон) и так все устраивало. Штука в том, что в здании было 40 этажей и безупречная кастовая система: богатые жили наверху, бедные – внизу. Между собой, естественно, не общались. Таким образом, поселившись посередине, молодой доктор получил возможность существовать в гордом одиночестве: он не принадлежал ни к верхам, ни к низам сего процветающего общества (пардон, здания).

«Высотка»: Рецензия Киноафиши Том Хиддлстон (Лэнг). Кадр из фильма «Высотка»

А этажи, между тем, как и принято в любой кастовой системе, начали ссориться. Верхние винили во всех бедах нижних, нижние же спали и видели, как бы перебраться повыше. А так как социальные лифты не работали (собственно, никакие лифты не работали, потому что электричество отключили), то обиженные граждане из низов с благородным булыжником за пазухой потащились на баррикады. Стали убивать тех верхних, которым не хватало соображаловки убежать. Верхние, в свою очередь, тоже обиделись, однако с насиженных мест не ушли. В знак протеста (!) они стали устраивать оргии с немереным количеством алкоголя, запрещенными препаратами и обязательной содомией. В общем, как сказал один небезызвестный человек, когда верхи не могут, а низы не хотят, всегда начинается черте что.

«Высотка»: Рецензия Киноафиши Том Хиддлстон (Лэнг). Кадр из фильма «Высотка»

Лично меня «Высотка» Бена Уитли удивила примитивностью своих аллегорий. Здание – это модель общества; живущие на верхних этажах – элита; господин архитектор (Джереми Айронс) – главный идеолог и правитель, готовый на все, лишь бы не лишиться власти и пентхауза на 40-м этаже; доктор Лэнг – сторонний наблюдатель, который со всеми общается, ни во что не вмешивается и … (дальше говорить не могу, иначе будет спойлер). Вот, собственно, и все. Ах, да – бесконечные (бессмысленные и беспощадные) оргии – это деградация цивилизованного общества, которое, понятное дело, обречено на вымирание. Ну вот, теперь точно все.

«Высотка»: Рецензия Киноафиши Кадр из фильма «Высотка»

Поверьте, для того, чтобы разгадать все эти «загадки», требуется от силы минут десять. (Особо сообразительным – пятнадцать, но ни секундой больше). Фильм же длится без двух минут два часа. Таким образом, самоповторы и переливание из пустого в порожнее неизбежны. Кстати, повторы – одна из главных проблема фильма. Да, «Высотка» может похвастаться очень красивыми кадрами, операторскими находками, работой художника, необычным футуристическим ретро-миром, но всё, что она может показать, она показывает за первые полчаса. Потом начинается банальное самоцитирование или топтание на месте. А так как основные «хитроумные» аллюзии и аллегории мы к тому времени уже раза три разгадали, то делать нам в зале попросту нечего. И начинается маята. Сужу по себе: когда мне показалось, что фильм длится как минимум вечность, я посмотрела на часы. И обалдела: часы показали час десять. Хотя по моим ощущениям прошло часа три.

«Высотка»: Рецензия Киноафиши Кадр из фильма «Высотка»

Другая проблема «Высотки» – её жестокость, причем жестокость демонстративная, показная. Да, доктор Лэнг съедает собаку, да он делает перед камерой трепанацию черепа (мы видим, как он снимает кожу, пилит лобные доли и т.д.), да ребенок поднимает чье-то откусанное в драке ухо… Поверьте, чтобы мы прониклись идеей о «деградации общества», этого более чем достаточно. Зачем дублировать подобные сцены несколько раз? Какой смысл? Мы же не на кровавый хоррор пришли, в конце концов.

«Высотка»: Рецензия Киноафиши Кадр из фильма «Высотка»

И еще. Не открою Америку, если скажу, что «Высотка» – экранизация романа Джеймса Балларда. (К его имени принято приписывать эпитет «культовый», но я от подобного воздержусь). Так вот. Экранизация получилась действительно очень тщательная, скрупулезная. И это тоже не пошло ей на пользу. Попытка запихнуть ВЕСЬ роман в двухчасовую картину неосуществима в принципе. Поэтому волей-неволей линии некоторых персонажей пришлось сокращать. В итоге, кое-какие причинно-следственные связи попросту распались. И поведение героев, и без того не слишком логичное, совсем утратило мотивацию. В общем, думаю, что «Высотка» многих разочарует. Она получилась какой-то уж очень затянутой, вычурно-помпезной, чересчур дорогой и … совершенно бессмысленной.

В русском прокате с 14 апреля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Высотка»

Вера Алёнушкина

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