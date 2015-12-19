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Рождественская мелодия Рождественская мелодия
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A Christmas Melody

Рождественская мелодия, 2015

2015 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Кристин и Эмили, мама с дочкой, вынужденно покидают многолюдный и яркий Манхэттэн и переезжают в родной городок Кристин с надеждой начать новую жизнь. Но со времен последнего визита населенный пункт изменился, и местные люди больше не такие добрые и милые. Семья после переезда сталкивается со множеством проблем, но никому нет до них дела, а чудо не собирается происходить, несмотря на канун Рождества. Помощь неожиданно приходит со стороны учителя Эмили по музыке. Девочка, у которой явно есть талант к пению, готовится к праздничному концерту, на котором должна сразить всех…

  • Для певицы Мэрайи Кэри это дебютная работа в качестве режиссера, если не учитывать музыкальные клипы для собственных песен. 
  • Кэри выбрала на главную роль Лейси Чаберт не случайно. Это ее любимая актриса из ее любимого фильма – «Дрянные девчонки».
  • Съемки происходили в Цинциннати, штат Огайо, и в штате Вайоминг.    
  • Бреннан Эллиот уже играл персонажа, который питал романтические чувства к героине Лейси Чаберт – в фильме «От всего сердца». 
  • Для Лейси это шестая работа в кинематографе, посвященная Рождеству. 
  • Дэнни ошибается, когда рассказывает героиням о происхождении сосны. На самом деле дерево произрастает в Шотландии.

Учитель музыки помогает девочке, недавно приехавшей в город, написать песню для Рождественского концерта.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 19 декабря 2015
Возраст 6+
Режиссер
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри
В ролях
Лэйси Чеберт
Бреннан Эллиотт
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Кевин Чэмберлин
Кевин Чэмберлин
Все актеры и съемочная группа
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Рождественская мелодия
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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9 декабря 2021 16:06
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