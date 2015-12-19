Рождественская мелодия, 2015

Кристин и Эмили, мама с дочкой, вынужденно покидают многолюдный и яркий Манхэттэн и переезжают в родной городок Кристин с надеждой начать новую жизнь. Но со времен последнего визита населенный пункт изменился, и местные люди больше не такие добрые и милые. Семья после переезда сталкивается со множеством проблем, но никому нет до них дела, а чудо не собирается происходить, несмотря на канун Рождества. Помощь неожиданно приходит со стороны учителя Эмили по музыке. Девочка, у которой явно есть талант к пению, готовится к праздничному концерту, на котором должна сразить всех…