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Нил ЛаБут
Нил ЛаБут Neil LaBute
Киноафиша Персоны Нил ЛаБут

Нил ЛаБут

Neil LaBute

Дата рождения
19 марта 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Детройт, Соединённые Штаты Америки

Популярные фильмы

Ад на колесах 8.3
Ад на колесах (2011)
Миллиарды 7.7
Миллиарды (2016)
Ван Хельсинг 6.7
Ван Хельсинг (2016)

Фильмография Нил ЛаБут

Девичник: Убойная ночь 5.8
Девичник: Убойная ночь Fear the Night
боевик, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Как гром среди ясного неба 4.6
Как гром среди ясного неба Out of the Blue
криминал, драма, детектив 2022, США
Дом тьмы 4.7
Дом тьмы House of Darkness
комедия, ужасы, детектив 2022, США
Земля I 4.4
Земля I
приключения, фантастика, детектив, мини-сериал 2019, США
Миллиарды 7.7
Миллиарды
драма, криминал 2016, США
Ван Хельсинг 6.7
Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
Некоторые девушки 4.9
Некоторые девушки Some Girl(s)
комедия, драма 2013, США
Смотреть трейлер
Бархатное утро 5.8
Бархатное утро Some Velvet Morning
драма 2013, США
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Новости о Нил ЛаБут
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