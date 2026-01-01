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Нил ЛаБут
Neil LaBute
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Персоны
Нил ЛаБут
Нил ЛаБут
Neil LaBute
Дата рождения
19 марта 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Детройт, Соединённые Штаты Америки
Популярные фильмы
8.3
Ад на колесах
(2011)
7.7
Миллиарды
(2016)
6.7
Ван Хельсинг
(2016)
Фильмография Нил ЛаБут
5.8
Девичник: Убойная ночь
Fear the Night
боевик, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
4.6
Как гром среди ясного неба
Out of the Blue
криминал, драма, детектив
2022, США
4.7
Дом тьмы
House of Darkness
комедия, ужасы, детектив
2022, США
4.4
Земля I
приключения, фантастика, детектив, мини-сериал
2019, США
7.7
Миллиарды
драма, криминал
2016, США
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ООО «А сериал»
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6.7
Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы
2016, США
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
4.9
Некоторые девушки
Some Girl(s)
комедия, драма
2013, США
Смотреть трейлер
5.8
Бархатное утро
Some Velvet Morning
драма
2013, США
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