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Вера человеческая Вера человеческая
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Faith Based

Вера человеческая, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Закадычным друзьям Люку и Таннеру давно за тридцать, но они совсем не торопятся взрослеть. В арендованном доме эта парочка прожигает остатки молодости сидя на диване и пересматривая боевики из восьмидесятых. Таким положением дел немало озадачен приемный отец Люка Майк, который работает служителем в церкви и никак не может смириться с тем, что его сын простой чистильщик бассейнов. Тем временем у самого Майка тоже не всё гладко: у его церкви серьёзные финансовые проблемы. Узнав об этом, Люк решает помочь отцу и доказать, что не такой уж он бесполезный разгильдяй. У Люка есть железный план: вместе с Таннером они снимут блокбастер на религиозную тему, а все вырученные с проката деньги отдадут церкви Майка. Друзья берутся за дело, трепещи Голливуд! 

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 9 октября 2020
Премьера в мире 18 января 2020
Возраст 16+
Режиссер
Винсент Машале
В ролях
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Люк Барнетт
Маргарет Чо
Дэвид Кокнер
Дэвид Кокнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вера человеческая 2 постера
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Вера человеческая смотреть онлайн

Вера человеческая
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