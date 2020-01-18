Вера человеческая, 2020

Закадычным друзьям Люку и Таннеру давно за тридцать, но они совсем не торопятся взрослеть. В арендованном доме эта парочка прожигает остатки молодости сидя на диване и пересматривая боевики из восьмидесятых. Таким положением дел немало озадачен приемный отец Люка Майк, который работает служителем в церкви и никак не может смириться с тем, что его сын простой чистильщик бассейнов. Тем временем у самого Майка тоже не всё гладко: у его церкви серьёзные финансовые проблемы. Узнав об этом, Люк решает помочь отцу и доказать, что не такой уж он бесполезный разгильдяй. У Люка есть железный план: вместе с Таннером они снимут блокбастер на религиозную тему, а все вырученные с проката деньги отдадут церкви Майка. Друзья берутся за дело, трепещи Голливуд!