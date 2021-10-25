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Вэлари Петтифорд
Вэлари Петтифорд
Valarie Pettiford
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Вэлари Петтифорд
Valarie Pettiford
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Дата рождения
8 июля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
174 см
Биография Вэлари Петтифорд
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25 октября 2021 12:54
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