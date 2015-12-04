Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бивень
Отзывы о фильме «Бивень»
Tusk
Бивень
2014 / США
Трейлер
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Бивень»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение peacefrog от 09/10/2014 - 19:49:07
Узнать Джонни Деппа в имидже Ги Лапуэнта довольно непросто
Это Депп что ли был??? серьезно? Клааассс. Это он Воробьем когда был, так зрачками вертеть научился? Ах, что за роль. Песня.
Лонг тоже отличный. И псих такой интригующий, вкрадчивый. А домик у него какой! Питер Джексон может подавиться морковкой от зависти.
Саундрек супер. Ваще всё понравилось. Один из лучших фильмов с.г.
Красному штату я десятку давала. Там крышеснос был. Здесь крыша устояла. Размаха может не хватило.
9/10
Не очень я поняла, что старый морж имел в виду, когда говорил молодому "ты мой". В смысле, зверь?
с еще большим трудом в жирненьком приятеле главного героя мне удалось опознать Хейли Джоэла Осмента
Да он снимается вроде... Недавно совсем попался скучный фильм с его участием, он искал папу, которого изображал Руфус Сьюэлл. ✊ там машина времени во всем виновата была.
4 декабря 2015, 13:49
0
0
Ответить
fanbunga
4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение peacefrog от 08/12/2014 - 01:44:50
я тебя буду трахать
Фу. Учитывая возраст, скорее уж наоборот. И потом,
он же дуба давал в этот момент
Думаю, что-то глубоко философское Кевин сюда заложил✊ . Типа как Спейси и Питт в "Семерке", в самом конце.
4 декабря 2015, 13:49
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Нюрнберг
15 комментариев
Мира
46 комментариев
Мег 2
6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
6 комментариев
Праведник
92 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Узнать Джонни Деппа в имидже Ги Лапуэнта довольно непросто
Это Депп что ли был??? серьезно? Клааассс. Это он Воробьем когда был, так зрачками вертеть научился? Ах, что за роль. Песня.
Лонг тоже отличный. И псих такой интригующий, вкрадчивый. А домик у него какой! Питер Джексон может подавиться морковкой от зависти.
Саундрек супер. Ваще всё понравилось. Один из лучших фильмов с.г.
Красному штату я десятку давала. Там крышеснос был. Здесь крыша устояла. Размаха может не хватило.
9/10
Не очень я поняла, что старый морж имел в виду, когда говорил молодому "ты мой". В смысле, зверь?
с еще большим трудом в жирненьком приятеле главного героя мне удалось опознать Хейли Джоэла Осмента
Да он снимается вроде... Недавно совсем попался скучный фильм с его участием, он искал папу, которого изображал Руфус Сьюэлл. ✊ там машина времени во всем виновата была.
я тебя буду трахать
Фу. Учитывая возраст, скорее уж наоборот. И потом,он же дуба давал в этот момент
Думаю, что-то глубоко философское Кевин сюда заложил✊ . Типа как Спейси и Питт в "Семерке", в самом конце.
Авторизация по e-mail