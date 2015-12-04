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Бивень Бивень
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Tusk Бивень 2014 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Бивень»

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fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение peacefrog от 09/10/2014 - 19:49:07


Узнать Джонни Деппа в имидже Ги Лапуэнта довольно непросто



Это Депп что ли был??? серьезно? Клааассс. Это он Воробьем когда был, так зрачками вертеть научился? Ах, что за роль. Песня.

Лонг тоже отличный. И псих такой интригующий, вкрадчивый. А домик у него какой! Питер Джексон может подавиться морковкой от зависти.

Саундрек супер. Ваще всё понравилось. Один из лучших фильмов с.г.

Красному штату я десятку давала. Там крышеснос был. Здесь крыша устояла. Размаха может не хватило.

9/10



Не очень я поняла, что старый морж имел в виду, когда говорил молодому "ты мой". В смысле, зверь?



с еще большим трудом в жирненьком приятеле главного героя мне удалось опознать Хейли Джоэла Осмента



Да он снимается вроде... Недавно совсем попался скучный фильм с его участием, он искал папу, которого изображал Руфус Сьюэлл. ✊ там машина времени во всем виновата была.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Ответ на сообщение peacefrog от 08/12/2014 - 01:44:50


я тебя буду трахать

Фу. Учитывая возраст, скорее уж наоборот. И потом,он же дуба давал в этот момент

Думаю, что-то глубоко философское Кевин сюда заложил✊ . Типа как Спейси и Питт в "Семерке", в самом конце.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
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