Что творят мужчины! 2
– России угрожает страшная опасность! Бывший сисадмин Секретного Военного Подразделения, уехавший в Америку, запустил вирус для взлома системы безопасности, что грозит всем нам страшными последствиями. Чтобы остановить программу, нужен пароль — слово, которое произносит бывшая подружка хакера, когда испытывает оргазм. Это всего лишь одно слово, но за последний год у злодея было десяток подружек, и с каждой был секс… и все они в Лос-Анджелесе! Спасти страну призваны главные специалисты по женщинам — Даниэль, Гоша и Виталик.
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