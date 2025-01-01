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Киноафиша Фильмы Макбет Цитаты из фильма Макбет

Цитаты из фильма Макбет

Macbeth Полнейший, полнейший змей в сердце моём.
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Macbeth Пока я готов узнать худшее любыми путями. Ради собственной пользы все причины уступят. Я в крови по колено, и если я не пойду дальше, возвращение будет столь же мучительно, как и идти вперед.
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Macbeth Такой скверный и прекрасный день я ещё не видывал.
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Macbeth Вон! Вон, короткая свеча. Жизнь — всего лишь ходячая тень, жалкий актёр, что мечется и бурлит на час, а потом его не слышно больше. Это рассказ дурака, полный шума и ярости, что ничего не значит.
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[первые строки]
Старая Ведьма Когда нам встретиться вновь? Во грозе, в молнии или в дожде?
Средняя Ведьма Когда шум и суматоха стихнут, когда битва будет проиграна и выиграна.
Молодая Ведьма Где место?
Средняя Ведьма На поле брани, там, где встретим Макбета.
Старая Ведьма То, что прекрасно — мерзко, и мерзко — прекрасно. Скользим сквозь туман и грязный воздух.
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Macbeth Я смею делать всё, что достоин мужчина. Кто смеет больше — тот не человек.
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Lady Macbeth Вот самое точное воплощение твоего страха.
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Macbeth Мы обожгли змею, но не убили её.
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Middle-Aged Witch Макбет. Здравствуй, Тэн Глэмиса.
Older Witch Макбет. Здравствуй, Тэн Коудара.
Middle-Aged Witch Приветствуй, Макбет, что будешь царём впредь.
Banquo Добрый господин, зачем ты вздрогнул и боишься того, что звучит так заманчиво?
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Macbeth Если мы потерпим неудачу?
Lady Macbeth Потерпим. Но затаи в себе смелость — и не проиграем.
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Macbeth Кровь требует крови. Говорят, что кровь требует крови.
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Lady Macbeth Что? Эти руки никогда не будут чистыми? Хватит, мой господин, хватит этого.
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Macbeth Я буду сражаться, пока из костей моих плоть не сойдет.
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Lady Macbeth Я чувствую будущее в этот миг.
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Macbeth Кто мог бы удержаться, имея сердце, чтобы любить, и в том сердце — мужество признаться в любви?
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Macbeth Завтра, и завтра, и завтра ползёт этим ничтожным шагом изо дня в день до последнего слога записанного времени. И все наши вчерашние дни зажигали дуракам путь к пыльной смерти.
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Lady Macbeth Безнадёжное забывается. Что сделано — то сделано.
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Macduff [рычит] Оборачивайся, адская тварь, оборачивайся!
Macbeth [взволнованно] Я избегал тебя, как всех прочих. Но иди прочь. Душа моя уже слишком опятнана твоей кровью.
Macduff Слов нет. Мой голос — в моём мече.
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Lady Macduff Этот тиран, чьё одно имя жжёт нам язык, когда-то считался честным.
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Macbeth Странные мысли роятся в голове, что требуют действий, прежде чем их можно будет взвесить.
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Macbeth Смоет ли весь великий океан Нептуна эту кровь с моих рук?
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Lennox Словно два измотанных пловца, что сцепились и мешают друг другу плыть. Безжалостный Макдональд, достойный звания мятежника, ведь на него нагрянули целые полчища злодеев природы — с западных островов кернов и галлогласов; И судьба, улыбаясь его проклятому делу, показалась как любовница повстанца: но всё было слишком слабо: Ведь храбрый Макбет — и имя это он заслужил — пренебрегая судьбой, со своим сверкающим мечом, который дымился от кровавых побед, словно любимец отваги, прорубил себе путь, пока не столкнулся с рабом; Который не пожал ему руки и не попрощался, пока Макбет не разрезал его от пупа до подбородка и не прикрепил его голову на наши крепостные стены! И в итоге: победа пала на нашу сторону.
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Lennox Он не в силах обуздать своё нарушенное дело рамками закона. Те, кем он правит, движутся лишь по приказу. Никакой любви.
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Macbeth Лучше мне не знать самого себя, чем знать о своём деянии.
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Macduff Проснись, человек, выкинь сон пушистый. Смерть — обман. Ты пришёл и лицезреешь саму смерть. Что? Убийство! Предательство!
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Macduff Смятение сотворило свой шедевр. Святотатственное убийство разорило храм помазанника Господня.
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Banquo Беги! Беги, Флинс! Беги!
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Macbeth Ты делаешь меня чужим самому себе, даже к тому настроению, которое я обычно имею, когда теперь думаю, что ты можешь видеть такие зрелища и сохранять естественный румянец на щеках, в то время как мои побледнели от страха.
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Young Boy Soldier Будь кровав, смел и решителен. Насмехайся над силой человека, ведь никто, рожденный от женщины, не причинит вреда Макбету.
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Lady Macbeth Тебе не хватает полноты натуры. Сон.
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Macduff Грешный Макдуф! Все за тебя пострадали.
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Lady Macduff Убийство! Убийство! Убийство! Я не сделала ничего плохого! Я не сделала ничего плохого! Убийство! Убийство! Убийство! Нет! Нет, пожалуйста, мои дети! Нет! Нет!
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Macduff Мой всегда ласковый кузен, стоит ли Шотландия там, где была?
Angus Ах, бедная страна, она почти боится узнать себя. Её нельзя назвать матерью, разве что могилой.
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Lady Macbeth Вот и пятно. Вон, проклятое пятно! Вон, говорю!
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Lady Macbeth Не отмоются ли эти руки теперь? Хватит об этом, мой лорд. Хватит. Ты все портишь этими приступами.
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Lady Macbeth Вымой руки. Надень ночную рубашку. Не бледней так. Спать. Спать. Кто-то стучит в ворота. Иди. Иди! Иди, иди, дай руку мне! Что сделано — того не воротишь. Спать. Спать. Спать.
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Lady Macbeth Кто бы мог подумать, что в старике было столько крови?
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Macbeth Чёрт бы тебя проклял, ты, бледнолицый дурак. Где у тебя такой гусь в глазах?
Messenger Десять тысяч.
Macbeth Гуси, негодяй?
Messenger Солдаты, сэр.
Macbeth Иди, проткни своё лицо и перекрась страх, ты, трусливый мальчишка.
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Lady Macbeth Ад — тьма. Сделанного не воротишь назад.
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Macbeth Я прожил достаточно. Моя жизнь увяла, словно сухой, желтый лист. То, что должно сопровождать старость — честь, любовь, послушание, войско друзей — мне не суждено иметь, вместо них — проклятия, не громкие, но глубокие, лицемерие, дыхание, которое бедное сердце хочет отрицать, но не смеет.
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Macbeth Удержись. Зло, начавшись, крепнет в силе злом же.
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Macbeth Кто из вас это сделал?
Lennox Что, мой добрый лорд?
Macbeth Ты не можешь сказать, что это сделал я!
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Macbeth Вы видели странных сестёр?
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Макбет [не поддаётся волнению] Я ношу жизнь заколдованную, что не должна пасть от рожденного женщиной.
Макдуф [козыряет] Отвергни своё заклятье; и пусть ангел, которому ты служил, скажет тебе: Макдуф родился не от женщины — преждевременно вырван из утробы.
[Макбет осознаёт]
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Banquo Мы что, на безумном корне объелись, что разум в плену?
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Banquo Странно, но часто орудия тьмы, чтобы нас погубить, говорят правду, завлекают нас честными пустяками, чтобы предать в самой страшной мере.
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Duncan Доблестный Макбет! Благородный джентльмен! Великая радость.
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Duncan Откуда ты, благородный принц?
Angus Из Файфа, великий король, где норвежские знамена раздувают небо и холодят наш народ, при поддержке самого вероломного предателя, тана Кавдора.
Thane of Cawdor [кивает головой] Да хранит Бог короля.
Duncan Больше ни один тан Кавдор не обманет нашу преданную веру. Иди и приговори его к смерти, а его прежний титул отдай Макбету.
Angus Я позабочусь, чтобы это было исполнено.
Duncan Что он потерял, благородный Макбет приобрёл.
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Macbeth Это сверхъестественное пророчество не может быть ни злым, ни добрым. Если злым, зачем же оно дало мне знак успеха, начавшись с правды? Я — Тэн Кавдора. Если добрым, почему же я поддаюсь тому внушению, чье ужасное видение взъерошивает мои волосы и заставляет сердце биться в ребрах вопреки природе? Настоящие страхи меньше страшных воображений.
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Lady Macbeth Вот запах крови всё ещё здесь. Все ароматы Аравии не отмоют эту маленькую руку.
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Macbeth Моя самая дорогая любовь, Дункан придёт сюда сегодня ночью.
Lady Macbeth А когда он уйдёт?
Macbeth Завтра, как он и задумал.
Lady Macbeth О, не увидит солнце той завтрашней поры!
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Lady Macbeth Придите, духи, что питают смертные мысли, развратитесь во мне и наполните от короны до пят самым лютым злом. Придите к моим женским грудям и замените молоко на желчь, вы, убийственные служители, где бы вы ни были в своей невидимой сущности, что ждёте природного зла.
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Lady Macbeth Боюсь я твоей натуры. Она слишком полна человеческой доброты, чтобы пойти кратчайшим путём. Ты хочешь быть великим. Не без амбиций ты, но без той порчи, что должна им сопутствовать.
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Lady Macbeth Твои письма унесли меня за пределы этого неведающего настоящего, и я теперь чувствую будущее в этот миг.
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Lady Macbeth Я кормила дитя и знаю, как нежна любовь к младенцу, что сосёт меня. Пока он мне в улыбке глядел в лицо, я бы сосок с его беззубых дёсен вырвала и черепушку разбила, если бы, как ты, клялась в этом.
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Macbeth Если бы дело сделано было, когда оно сделано, то лучше было бы сделать его быстро.
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Macbeth Этот удар может стать всем и концом здесь.
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Lady Macbeth Чтобы время обмануть, будь как время. Встречай взглядом, рукой, речью. Внешне — невинный цветок, а под ним — змея.
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Lady Macbeth Желаешь ли ты того, что считаешь венцом жизни, и при этом жить трусом в собственных глазах, позволяя "не смею" ждать "хотел бы"?
Macbeth Умолкни, прошу. Я смел на всё, что подобает мужчине. Кто смеет на большее — тот не человек.
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Macbeth В смертности нет ничего серьёзного. Всё — лишь игрушки.
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Леннокc Ночь была неспокойной. Там, где мы спали, наши шатры были повалены ветром, и, как говорят, в воздухе слышались стенания, странные крики смерти.
Макбет Была суровая ночь.
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Banquo Тяжёлый зов давит на меня, словно свинец, и всё же я не хочу спать. Милосердные силы! Удержите во мне проклятые мысли, что природа пускает в ход во время отдыха.
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