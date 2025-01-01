[первые строки]

Старая Ведьма Когда нам встретиться вновь? Во грозе, в молнии или в дожде?

Средняя Ведьма Когда шум и суматоха стихнут, когда битва будет проиграна и выиграна.

Молодая Ведьма Где место?

Средняя Ведьма На поле брани, там, где встретим Макбета.