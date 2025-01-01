MacbethПока я готов узнать худшее любыми путями. Ради собственной пользы все причины уступят. Я в крови по колено, и если я не пойду дальше, возвращение будет столь же мучительно, как и идти вперед.
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MacbethТакой скверный и прекрасный день я ещё не видывал.
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MacbethВон! Вон, короткая свеча. Жизнь — всего лишь ходячая тень, жалкий актёр, что мечется и бурлит на час, а потом его не слышно больше. Это рассказ дурака, полный шума и ярости, что ничего не значит.
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[первые строки]
Старая ВедьмаКогда нам встретиться вновь? Во грозе, в молнии или в дожде?
Средняя ВедьмаКогда шум и суматоха стихнут, когда битва будет проиграна и выиграна.
Молодая ВедьмаГде место?
Средняя ВедьмаНа поле брани, там, где встретим Макбета.
Старая ВедьмаТо, что прекрасно — мерзко, и мерзко — прекрасно. Скользим сквозь туман и грязный воздух.
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MacbethЯ смею делать всё, что достоин мужчина. Кто смеет больше — тот не человек.
Lady MacduffЭтот тиран, чьё одно имя жжёт нам язык, когда-то считался честным.
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MacbethСтранные мысли роятся в голове, что требуют действий, прежде чем их можно будет взвесить.
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MacbethСмоет ли весь великий океан Нептуна эту кровь с моих рук?
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LennoxСловно два измотанных пловца, что сцепились и мешают друг другу плыть. Безжалостный Макдональд, достойный звания мятежника, ведь на него нагрянули целые полчища злодеев природы — с западных островов кернов и галлогласов; И судьба, улыбаясь его проклятому делу, показалась как любовница повстанца: но всё было слишком слабо: Ведь храбрый Макбет — и имя это он заслужил — пренебрегая судьбой, со своим сверкающим мечом, который дымился от кровавых побед, словно любимец отваги, прорубил себе путь, пока не столкнулся с рабом; Который не пожал ему руки и не попрощался, пока Макбет не разрезал его от пупа до подбородка и не прикрепил его голову на наши крепостные стены! И в итоге: победа пала на нашу сторону.
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LennoxОн не в силах обуздать своё нарушенное дело рамками закона. Те, кем он правит, движутся лишь по приказу. Никакой любви.
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MacbethЛучше мне не знать самого себя, чем знать о своём деянии.
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MacduffПроснись, человек, выкинь сон пушистый. Смерть — обман. Ты пришёл и лицезреешь саму смерть. Что? Убийство! Предательство!
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MacduffСмятение сотворило свой шедевр. Святотатственное убийство разорило храм помазанника Господня.
MacbethТы делаешь меня чужим самому себе, даже к тому настроению, которое я обычно имею, когда теперь думаю, что ты можешь видеть такие зрелища и сохранять естественный румянец на щеках, в то время как мои побледнели от страха.
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Young Boy SoldierБудь кровав, смел и решителен. Насмехайся над силой человека, ведь никто, рожденный от женщины, не причинит вреда Макбету.
MacbethЯ прожил достаточно. Моя жизнь увяла, словно сухой, желтый лист. То, что должно сопровождать старость — честь, любовь, послушание, войско друзей — мне не суждено иметь, вместо них — проклятия, не громкие, но глубокие, лицемерие, дыхание, которое бедное сердце хочет отрицать, но не смеет.
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MacbethУдержись. Зло, начавшись, крепнет в силе злом же.
AngusИз Файфа, великий король, где норвежские знамена раздувают небо и холодят наш народ, при поддержке самого вероломного предателя, тана Кавдора.
Thane of Cawdor[кивает головой]Да хранит Бог короля.
DuncanБольше ни один тан Кавдор не обманет нашу преданную веру. Иди и приговори его к смерти, а его прежний титул отдай Макбету.
AngusЯ позабочусь, чтобы это было исполнено.
DuncanЧто он потерял, благородный Макбет приобрёл.
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MacbethЭто сверхъестественное пророчество не может быть ни злым, ни добрым. Если злым, зачем же оно дало мне знак успеха, начавшись с правды? Я — Тэн Кавдора. Если добрым, почему же я поддаюсь тому внушению, чье ужасное видение взъерошивает мои волосы и заставляет сердце биться в ребрах вопреки природе? Настоящие страхи меньше страшных воображений.
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Lady MacbethВот запах крови всё ещё здесь. Все ароматы Аравии не отмоют эту маленькую руку.
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MacbethМоя самая дорогая любовь, Дункан придёт сюда сегодня ночью.
Lady MacbethПридите, духи, что питают смертные мысли, развратитесь во мне и наполните от короны до пят самым лютым злом. Придите к моим женским грудям и замените молоко на желчь, вы, убийственные служители, где бы вы ни были в своей невидимой сущности, что ждёте природного зла.
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Lady MacbethБоюсь я твоей натуры. Она слишком полна человеческой доброты, чтобы пойти кратчайшим путём. Ты хочешь быть великим. Не без амбиций ты, но без той порчи, что должна им сопутствовать.
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Lady MacbethТвои письма унесли меня за пределы этого неведающего настоящего, и я теперь чувствую будущее в этот миг.
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Lady MacbethЯ кормила дитя и знаю, как нежна любовь к младенцу, что сосёт меня. Пока он мне в улыбке глядел в лицо, я бы сосок с его беззубых дёсен вырвала и черепушку разбила, если бы, как ты, клялась в этом.
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MacbethЕсли бы дело сделано было, когда оно сделано, то лучше было бы сделать его быстро.