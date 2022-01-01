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Макбет Макбет
Киноафиша Фильмы Макбет Макбет, 2015: актеры и роли
Macbeth Макбет 2015 / Великобритания
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Макбет, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Курзель Джастин Курзель Justin Kurzel
В ролях
Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Марион Котийяр Марион Котийяр Marion Cotillard Элизабет Дебики Элизабет Дебики Elizabeth Debicki Джек Рейнор Джек Рейнор Jack Reynor Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Пэдди Консидайн Пэдди Консидайн Paddy Considine Шон Харрис Шон Харрис Sean Harris
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