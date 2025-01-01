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Цитаты из мультфильма Крякнутые каникулы

Erica Что случилось с озером?
Longway Эй! Я только что головой проделал такую дыру, что озеро слилось! О, нет. Папа читал мне нотации часами из-за этого.
Erica Э-э, знаешь, мы...
Longway Вся эта чепуха про ответственность.
Erica Мы могли бы улететь с этого скучного острова и вместе увидеть настоящий мир.
Longway Что? Улететь... вместе? Звучит здорово!
[взлетает, потом падает обратно]
Longway Но я не должен бросать папу, когда здесь столько проблем с утками...
Erica С кряквами? Два секунды назад ты говорил, что ненавидишь ответственность. Значит, тебе не нравятся кряквы или ты просто трусливый уё###й. Мммф!
Longway Эрика, подожди! Я не хотел...
Erica Отвали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Longway Пиксель? Это размер, старик.
Duckmus Мне наплевать на размер твоего пикселя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erica Не могу поверить, что папаша меня посадил. Он таскал меня по всему свету, а потом запер в тюрьму только потому, что я не следовала каждому его правилу.
Longway Вау. Ты объездил весь мир, да? Я никогда не покидал этот остров.
Erica Правда? Ты всё время оставался на одном месте? Там, что можно назвать домом?
Longway Мой отец говорит, что там небезопасно, поэтому я должен оставаться и учить традиции. Наши сумасшедшие, скучные традиции, в которые никто не верит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Old Servant Да... мы обречены... на победу! Мы их прогонем... вот этими!
[поднимает маленький стрелочный указатель с надписью «иди домой»]
Dancer О, да... О, да!
[смеётся]
Dancer Это их точно спугнёт. У тебя жуткий шрифт!
[насмешливо]
Russian Duck .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duane Сэр! Враг развесил табличку!
Duckmus Вижу!
Duane Что нам делать, сэр? У нас нет никаких табличек. И нет никого, кто бы умел читать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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