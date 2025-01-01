Erica Что случилось с озером?

Longway Эй! Я только что головой проделал такую дыру, что озеро слилось! О, нет. Папа читал мне нотации часами из-за этого.

Erica Э-э, знаешь, мы...

Longway Вся эта чепуха про ответственность.

Erica Мы могли бы улететь с этого скучного острова и вместе увидеть настоящий мир.

Longway Что? Улететь... вместе? Звучит здорово!

[взлетает, потом падает обратно]

Longway Но я не должен бросать папу, когда здесь столько проблем с утками...

Erica С кряквами? Два секунды назад ты говорил, что ненавидишь ответственность. Значит, тебе не нравятся кряквы или ты просто трусливый уё###й. Мммф!

Longway Эрика, подожди! Я не хотел...