Erica
Что случилось с озером?
Longway
Эй! Я только что головой проделал такую дыру, что озеро слилось! О, нет. Папа читал мне нотации часами из-за этого.
Erica
Э-э, знаешь, мы...
Longway
Вся эта чепуха про ответственность.
Erica
Мы могли бы улететь с этого скучного острова и вместе увидеть настоящий мир.
Longway
Что? Улететь... вместе? Звучит здорово!
[взлетает, потом падает обратно]
Longway
Но я не должен бросать папу, когда здесь столько проблем с утками...
Erica
С кряквами? Два секунды назад ты говорил, что ненавидишь ответственность. Значит, тебе не нравятся кряквы или ты просто трусливый уё###й. Мммф!
Longway
Эрика, подожди! Я не хотел...
Erica
Отвали!