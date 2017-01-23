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Майкл Гросс
Майкл Гросс
Michael Gross
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Майкл Гросс
Michael Gross
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Дата рождения
21 июня 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Майкл Гросс
Родился 21 июня 1947 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Майкл Гросс
Дрожь земли: Остров крикунов
боевик, ужасы
2020, США
5.0
Николь
семейный, фэнтези
2019, США
6.0
Черные праздники
комедия, ужасы
2016, США
5.0
Дрожь земли 5: Кровное родство
боевик, приключения, комедия
2015, ЮАР / США
5.0
12 Рождественских желаний
комедия, фэнтези
2011, США
5.0
Дрожь земли 3
боевик, комедия, ужасы
2001, США
5.0
Верное сердце
семейный, приключения, драма
1997, США
7.0
Дрожь земли
комедия, ужасы
1989, США
8.0
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23 января 2017 08:43
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