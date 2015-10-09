Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дети кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хитмэн: Агент 47 Хитмэн: Агент 47
Киноафиша Фильмы Хитмэн: Агент 47 Отзывы о фильме «Хитмэн: Агент 47»
Hitman: Agent 47 Хитмэн: Агент 47 2015 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Хитмэн: Агент 47»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Суперсемейка Перезагруженный «Хитмен» вбил еще один знатный гвоздь в крепко сколоченный гроб, где покоится мечта о возможности талантливо и со вкусом экранизировать видеоигры. Конечно, последние не очень-то сами по себе располагают к созданию осмысленного кино, но, с другой стороны, хорошее кино можно сделать из чего угодно, были бы способности. Со способностями, однако, беда; точнее сказать, вначале они есть, но к тому моменту, когда наступает пора экранизировать «Хитмена», – куда-то…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Gunslinger7 9 октября 2015, 16:49
Для детей до 10 лет. Это если позитивно и с уважением к чужому труду.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
CS 9 октября 2015, 16:49
Жаль потраченного времени и денег. Фильм скучная пустышка. Ну собственно, чего ожидать от этого режиссера рекламных роликов.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
Олег 10 октября 2015, 18:31
Уберите эту тупую рекламу до просмотра трейлеров!!! Бесит ск!!!!
10 октября 2015, 18:31 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья 19 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 37 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 371 комментарий
Дети кукурузы
Дети кукурузы 1 комментарий
Солнце моё
Солнце моё 1 комментарий
Эскортница
Эскортница 9 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши