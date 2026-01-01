Оповещения от Киноафиши
Александр Бах
Александр Бах

Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Хитмэн: Агент 47 6.6
Хитмэн: Агент 47 (2015)

Фильмография Александр Бах

Жанр
Год
Хитмэн: Агент 47 6.6
Хитмэн: Агент 47 Hitman: Agent 47
криминал, триллер, боевик 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
