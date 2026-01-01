Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Бах
Aleksander Bach
Киноафиша
Персоны
Александр Бах
Александр Бах
Aleksander Bach
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.6
Хитмэн: Агент 47
(2015)
Фильмография Александр Бах
Жанр
Все
Боевик
Криминал
Триллер
Год
Все
2015
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
6.6
Хитмэн: Агент 47
Hitman: Agent 47
криминал, триллер, боевик
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Если в битве столкнутся Т-800 и Хищник, кто победит? Ответ не такой однозначный, как кажется
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
«Грозовой перевал» — только начало: в 2026 году выйдет 3 экранизации культовых книг
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667