1 The Agent Program Marco Beltrami 4:49

2 Car Chat Marco Beltrami 1:06

3 Katia's Theme Marco Beltrami 1:20

4 Point Blank Marco Beltrami 1:56

5 Flashbacks Marco Beltrami 1:48

6 47 Knocks Marco Beltrami 2:35

7 Night Swimming Marco Beltrami 1:05

8 Tube Tumble Marco Beltrami 4:13

9 The Powers of an Agent Marco Beltrami 2:03

10 Towel Talk Marco Beltrami 2:05

11 Sharp Dressed Manhunt Marco Beltrami 3:05

12 Sensing Father Marco Beltrami 3:32

13 Same As Me, Only Better Marco Beltrami 5:33

14 Botanical Gardens Marco Beltrami 4:26

15 Garage Escape Marco Beltrami 3:10

16 Sharp Questions Marco Beltrami 1:24

17 Harpooned Marco Beltrami 3:45

18 Look Out for the Choppa Marco Beltrami 3:41

19 Aftermath Marco Beltrami 3:41