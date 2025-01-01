Le ClerqЕсли ты дашь мне то, что я хочу, я оставлю твою дочь в покое.
LitvenkoЕсли я дам тебе то, что ты хочешь, покоя не будет.
Sanders[проведение допроса]Теперь слушай меня очень внимательно, мистер 47, или как там тебя чёрт возьми зовут! Есть много способов, как это может закончиться, и всё зависит только от тебя. Но можешь быть чёртовски уверен, что это дело не закончится так, как ты думал, потому что последний раз, когда я проверял, ты заперт здесь вместе со мной, а у меня в руках пистолет!
Agent 47Нет, мистер Сандерс. Здесь заперт со мной ты...
John SmithХочу, чтобы ты знал — я большой поклонник твоей работы, 47. Для меня честь встретить легенду.
Agent 47Я думал, легендой можно стать только после смерти.
John SmithО, но ты уже ею являешься. Просто пока сам этого не знаешь.
Agent 47[о отце Кати]Он сделал то, что сделал бы любой родитель. Он умер, чтобы спасти своих детей.
[первые строки]
Diana[за кадром]История человека определяется войной. А война — людьми, которые её ведут. А что если бы мы могли создать лучшего человека? Кто-то это сделал.
DianaПрограмма «Агент» была запущена в августе 1967 года человеком по имени Питер Аарон Литвенко. Её целью было создание идеальной машины для убийств. Людей без эмоций, страха и сожаления. Созданных субъектов называли Агентами. Программа увенчалась успехом. Но цена за создание людей без человечности — это была совесть Литвенко.
DianaПрименив свой гениальный ум, он исчез. Испугавшись, что всё раскроется, правительство закрыло программу, а уцелевшие агенты растворились в тени. Осознав потенциал, многие пытались возродить программу. Все потерпели неудачу. Тогда они сосредоточили усилия на поиске единственного человека, который мог это сделать.
DianaЗадача досталась доктору Альберту Дельриго. Беспощадному и эффективному человеку. Но Литвенко исчез, и даже он не мог его найти. А спустя шесть лет поисков Дельриго сделал неожиданное открытие. Одну единственную фотографию, ставшую ключом к поиску Литвенко.
DianaНикто и представить не мог, что в конце всё сведётся к одной маленькой девочке.
KatiaТы чудовище, ты кусок г### ты! Я должен был тебя убить!
Agent 47Да, должен, но не сделаешь, потому что ты слабая. Ты — всего лишь испуганная девчонка, чей единственный талант — убегать.