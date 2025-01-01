Меню
Цитаты из фильма Хитмэн: Агент 47

Цитаты из фильма Хитмэн: Агент 47

Agent 47 Мы определяем себя по нашим действиям.
Le Clerq Если ты дашь мне то, что я хочу, я оставлю твою дочь в покое.
Litvenko Если я дам тебе то, что ты хочешь, покоя не будет.
Sanders [проведение допроса] Теперь слушай меня очень внимательно, мистер 47, или как там тебя чёрт возьми зовут! Есть много способов, как это может закончиться, и всё зависит только от тебя. Но можешь быть чёртовски уверен, что это дело не закончится так, как ты думал, потому что последний раз, когда я проверял, ты заперт здесь вместе со мной, а у меня в руках пистолет!
Agent 47 Нет, мистер Сандерс. Здесь заперт со мной ты...
John Smith Хочу, чтобы ты знал — я большой поклонник твоей работы, 47. Для меня честь встретить легенду.
Agent 47 Я думал, легендой можно стать только после смерти.
John Smith О, но ты уже ею являешься. Просто пока сам этого не знаешь.
Litvenko [в процессе погони] Чего они хотят?
Agent 47 Больше меня.
Katia Зачем кому-то нужно больше таких, как ты?
Litvenko Ты ублюдок.
John Smith Я знаю.
Litvenko Нет, не знаешь. Ты — результат отсталых технологий. Провалившийся эксперимент. Преимущество Агента — не в теле, Джон Смит. А в уме. Ты никогда не будешь на его уровне.
Agent 47 Ты не можешь бороться с тем, кто ты есть, Катя. Ты проиграешь.
Katia Так с тобой и случилось? Ты боролась с собой и проиграла? Люди меняются.
Agent 47 Не возлагай на меня надежд. Ты разочаруешься.
Agent 47 [подзуживает нападавших через переговорное устройство] Столько вариантов, но только один правильный ответ. Что выберешь? Чувства или долг?
[последние слова]
Агент 47 В этом здании полно хорошо подготовленных оперативников, которые уже идут сюда.
Катя Ты ошибаешься. Там всего один.
[двери лифта открываются]
Агент 48 Диана передаёт привет...
Agent 47 [о отце Кати] Он сделал то, что сделал бы любой родитель. Он умер, чтобы спасти своих детей.
[первые строки]
Diana [за кадром] История человека определяется войной. А война — людьми, которые её ведут. А что если бы мы могли создать лучшего человека? Кто-то это сделал.
Diana Программа «Агент» была запущена в августе 1967 года человеком по имени Питер Аарон Литвенко. Её целью было создание идеальной машины для убийств. Людей без эмоций, страха и сожаления. Созданных субъектов называли Агентами. Программа увенчалась успехом. Но цена за создание людей без человечности — это была совесть Литвенко.
Diana Применив свой гениальный ум, он исчез. Испугавшись, что всё раскроется, правительство закрыло программу, а уцелевшие агенты растворились в тени. Осознав потенциал, многие пытались возродить программу. Все потерпели неудачу. Тогда они сосредоточили усилия на поиске единственного человека, который мог это сделать.
Diana Задача досталась доктору Альберту Дельриго. Беспощадному и эффективному человеку. Но Литвенко исчез, и даже он не мог его найти. А спустя шесть лет поисков Дельриго сделал неожиданное открытие. Одну единственную фотографию, ставшую ключом к поиску Литвенко.
Diana Никто и представить не мог, что в конце всё сведётся к одной маленькой девочке.
Katia Ты чудовище, ты кусок г### ты! Я должен был тебя убить!
Agent 47 Да, должен, но не сделаешь, потому что ты слабая. Ты — всего лишь испуганная девчонка, чей единственный талант — убегать.
Katia Чёрт тебя возьми!
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека
