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Скоро в прокате «Бегущая»
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О персоне
Фильмография
Эйкон
Akon
Киноафиша
Персоны
Эйкон
Эйкон
Akon
Дата рождения
16 апреля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Good Bad Ugly
(2025)
4.5
Ограбление по-американски
(2017)
Фильмография Эйкон
6.4
Good Bad Ugly
Good Bad Ugly
боевик, драма, триллер
2025, Индия
4.5
Ограбление по-американски
American Heist
триллер
2017, США / Россия
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