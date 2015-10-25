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Ограбление по-американски
Отзывы о фильме «Ограбление по-американски»
American Heist
Ограбление по-американски
2017 / США / Россия
Трейлер
4.0
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Lil
25 октября 2015, 23:01
Броуди опустил себя. От Пианиста до Сарика✊ ✊ ✊
Кстати, помню одно его старое интервью, где его намеком спросили - почему вы такое гуано снимаете? Так он прошелся и по Вуди Аллену и по другим именитым режиссерам. Абсолютно без стыда и совести. В контексте, что на их фильмы ходит только задротная публика, которая ищет во всем высокий смысл.
Ну вот он, во всей красе, снимает настолько низкопробные фишки, что о нем нигде не пишут кроме Рашки. Зато в его комедиях искать смысл уж точно не приходится
25 октября 2015, 23:01
0
0
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Bbbugl
29 октября 2015, 01:18
Цитата (test, 13/01/2015 - 14:56:18):
Голливуд ничего не давал.Да и бюджет всего 10 лямов,что для американской киноиндустрии просто смешно.
Продюсер сам Сарик.Вложил бабло,заработанное на тупых русских валенках,которые смотрят "Тот еще Карлсон","Корпоратив","Что творят мужчины" и прочие .овнокомедии
29 октября 2015, 01:18
0
0
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3lik
30 октября 2015, 00:28
какое же унылое
! после прочтения фамилии режиссера - уже кинуло в дрож жжжжжжж ))))
Ребяты - лучше дома ✊ ✊ ✊ ✊
Короче - смотрите трелер - считайте глянули лучшие моменты )())✊ ✊ ✊ ✊
30 октября 2015, 00:28
0
0
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Toporock
30 октября 2015, 00:31
ЧТо происходит?
30 октября 2015, 00:31
0
0
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depb
30 октября 2015, 00:31
Режиссер: Сарик Андреасян. Назовите хоть один его фильм, который можно смотреть без позывов тошноты. Он испортит все, какие бы деньги ему не давали и каким бы актерским составом не располагал.
30 октября 2015, 00:31
0
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Кстати, помню одно его старое интервью, где его намеком спросили - почему вы такое гуано снимаете? Так он прошелся и по Вуди Аллену и по другим именитым режиссерам. Абсолютно без стыда и совести. В контексте, что на их фильмы ходит только задротная публика, которая ищет во всем высокий смысл.
Ну вот он, во всей красе, снимает настолько низкопробные фишки, что о нем нигде не пишут кроме Рашки. Зато в его комедиях искать смысл уж точно не приходится
Голливуд ничего не давал.Да и бюджет всего 10 лямов,что для американской киноиндустрии просто смешно.
Продюсер сам Сарик.Вложил бабло,заработанное на тупых русских валенках,которые смотрят "Тот еще Карлсон","Корпоратив","Что творят мужчины" и прочие .овнокомедии
Ребяты - лучше дома ✊ ✊ ✊ ✊
Короче - смотрите трелер - считайте глянули лучшие моменты )())✊ ✊ ✊ ✊
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