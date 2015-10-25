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Ограбление по-американски Ограбление по-американски
Киноафиша Фильмы Ограбление по-американски Отзывы о фильме «Ограбление по-американски»
American Heist Ограбление по-американски 2017 / США / Россия
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25 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Ограбление по-американски»

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Lil 25 октября 2015, 23:01
Броуди опустил себя. От Пианиста до Сарика✊ ✊ ✊

Кстати, помню одно его старое интервью, где его намеком спросили - почему вы такое гуано снимаете? Так он прошелся и по Вуди Аллену и по другим именитым режиссерам. Абсолютно без стыда и совести. В контексте, что на их фильмы ходит только задротная публика, которая ищет во всем высокий смысл.

Ну вот он, во всей красе, снимает настолько низкопробные фишки, что о нем нигде не пишут кроме Рашки. Зато в его комедиях искать смысл уж точно не приходится
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Bbbugl 29 октября 2015, 01:18
Цитата (test, 13/01/2015 - 14:56:18):

Голливуд ничего не давал.Да и бюджет всего 10 лямов,что для американской киноиндустрии просто смешно.

Продюсер сам Сарик.Вложил бабло,заработанное на тупых русских валенках,которые смотрят "Тот еще Карлсон","Корпоратив","Что творят мужчины" и прочие .овнокомедии
29 октября 2015, 01:18 Ответить
3lik 30 октября 2015, 00:28
какое же унылое ! после прочтения фамилии режиссера - уже кинуло в дрож жжжжжжж ))))



Ребяты - лучше дома ✊ ✊ ✊ ✊





Короче - смотрите трелер - считайте глянули лучшие моменты )())✊ ✊ ✊ ✊
30 октября 2015, 00:28 Ответить
Toporock 30 октября 2015, 00:31
ЧТо происходит?
30 октября 2015, 00:31 Ответить
depb 30 октября 2015, 00:31
Режиссер: Сарик Андреасян. Назовите хоть один его фильм, который можно смотреть без позывов тошноты. Он испортит все, какие бы деньги ему не давали и каким бы актерским составом не располагал.
30 октября 2015, 00:31 Ответить
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