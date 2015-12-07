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День дурака День дурака
Киноафиша Фильмы День дурака Отзывы о фильме «День дурака»
День дурака 2014 / Россия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «День дурака»

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Swi4e1 7 декабря 2015, 22:29
Хорошо сняли. Интересный сюжет. Юмор отличный , не бредовый .



8/10
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Bbbugl 7 декабря 2015, 22:29
Хорошая комедия,исконно русская и с крупицами смысла

Нормальный юмор,никакой тебе камедипохабщины

Получили удовольствие от просмотра

И почему доброе и хорошее кино идет всего на нескольких сеансах,а блевантин типа "Горько 2" во всех залах?!

Сегодня уже смело можно выбирать хороший кин по принципу"малый или ограниченный прокат"
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
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