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День дурака - трейлер
Киноафиша Трейлеры День дурака. Трейлер

День дурака. Трейлер

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Дата публикации: 24 июня 2014
День дурака – Ванька работает швейцаром в гостинице. Он ненавидит ее обеспеченных постояльцев, но при этом мечтает пожить их роскошной жизнью. А пока вынужден жить в машине, купленной в кредит, так как из съемной квартиры его выгнали за неуплату. В этой и без того непростой ситуации на голову парня сваливается коллектор Сергей Сергеевич, который твердо решил выбить из Ваньки долг. Чтобы хоть как-то отсрочить расправу, Ванька выдает себя за сына богатого фермера, который с легкостью погасит кредит. Но по дороге на ферму попутчики поневоле попадают в аварию, которая оборачивается для Ваньки неожиданным спасением. Нечистый на руку мэр провинциального городка и вороватые сотрудники его администрации принимают московских гостей за представителей Следственного комитета. Вчерашнего швейцара ждет королевский прием и взятка в виде руки и сердца мэрской дочки… или скандальное разоблачение.
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Swi4e1 7 декабря 2015, 22:29
Хорошо сняли. Интересный сюжет. Юмор отличный , не бредовый .



8/10
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
Bbbugl 7 декабря 2015, 22:29
Хорошая комедия,исконно русская и с крупицами смысла

Нормальный юмор,никакой тебе камедипохабщины

Получили удовольствие от просмотра

И почему доброе и хорошее кино идет всего на нескольких сеансах,а блевантин типа "Горько 2" во всех залах?!

Сегодня уже смело можно выбирать хороший кин по принципу"малый или ограниченный прокат"
7 декабря 2015, 22:29 Ответить
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