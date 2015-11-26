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Poster of Ierey-san. Ispoved samuraya
6.2
Ierey-san. Ispoved samuraya - Trailer
Kinoafisha Films Ierey-san. Ispoved samuraya
6.2

Ierey-san. Ispoved samuraya

, 2015
Ierey-san. Ispoved samuraya
Russia / Action, Drama / 18+
Trailers
Poster of Ierey-san. Ispoved samuraya
6.2
Ierey-san. Ispoved samuraya - Trailer
Ierey-san. Ispoved samuraya  Trailer

Cast

Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Nelyubin
Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa
Otets Nikolay
Pyotr Mamonov
Pyotr Mamonov
Shatun
Igor Zhizhikin
Igor Zhizhikin
Yakhontov
Pyotr Fyodorov
Pyotr Fyodorov
Eryomin
Nadezhda Markina
Nadezhda Markina
Makarova
Darya Ekamasova
Darya Ekamasova
Eryomina
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Yakhontova
Lyudmila Chursina
Lyudmila Chursina
Borodina
Vadim Medvedev
Vadim Medvedev
Otets Nikolay
Director Egor Baranov
Writer Ivan Okhlobystin, Roman Vladykin
Composer Boris Grebenshchikov, Ryan Otter
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2015
World premiere 26 November 2015
Release date
26 November 2015 Russia Люксор 12+
26 November 2015 Belarus
26 November 2015 Kazakhstan
26 November 2015 Ukraine
Worldwide Gross $147,631
Production Orthodox Studio
Also known as
Ierey-san. Ispoved samuraya, The Honored Priest: Confession of a Samurai, The Honored Priest, The Honoured Priest, Иерей-сан, Иерей-сан. Исповедь самурая, Јереј-сан: Исповест самураја

Film rating

6.2
Rate 12 votes
5.9 IMDb
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Ierey-san. Ispoved samuraya - Trailer
Ierey-san. Ispoved samuraya Trailer
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