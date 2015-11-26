Cast
Cast and Crew
Composer
Boris Grebenshchikov, Ryan Otter
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2015
World premiere
26 November 2015
Release date
|26 November 2015
|Russia
| Люксор
|12+
|26 November 2015
|Belarus
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|26 November 2015
|Kazakhstan
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|26 November 2015
|Ukraine
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Worldwide Gross
$147,631
Production
Orthodox Studio
Also known as
Ierey-san. Ispoved samuraya, The Honored Priest: Confession of a Samurai, The Honored Priest, The Honoured Priest, Иерей-сан, Иерей-сан. Исповедь самурая, Јереј-сан: Исповест самураја