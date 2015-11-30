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Иерей-Сан. Исповедь самурая - трейлер
Киноафиша Трейлеры Иерей-Сан. Исповедь самурая. Трейлер

Иерей-Сан. Исповедь самурая. Трейлер

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Дата публикации: 14 августа 2015
Иерей-Сан. Исповедь самурая – Такуро Накамура, в крещении отец Николай (Кэри-Хироюки Тагава) – священник японской православной церкви, в прошлом профессиональный спортсмен, а в настоящем – родной брат главы одного из влиятельных кланов якудза. Однажды он не смог пройти мимо насилия и защитил обычную девушку, вступив в схватку с людьми из враждебной брату группировки. Война кланов якудза неизбежна! Став заложником криминальных «разборок», священник подвергается смертельной опасности, и его отправляют служить в российское село Глубокое, раздираемое внутренними конфликтами. Это место крайне интересно Андрею Нелюбину (Иван Охлобыстин) для земельных махинаций, и он готов пойти на все, чтобы жители покинули родные земли. Отец Николай объединяет сельчан вокруг полуразрушенной церкви. Восстанавливая храм, они возродили мир между собой и приняли вызов. Началась уже совсем другая война…
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Лариса 30 ноября 2015, 23:53
Ответ на сообщение Киноафиша от 02/04/2015 - 12:51:49


Непроработанный сценарий(((. Играли в основном хорошо, но картина не цельная какая-то, как будто местами не так склеенная, сыро, как будто черновиик. 5/10
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
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