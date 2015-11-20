«Иерей-Сан. Исповедь самурая»: Рецензия Киноафиши

Картина начинается без лишних прелюдий. Первые кадры переносят зрителей в Токио, где японскому православному священнику сообщают, что для него подыскали подходящее местечко в российской глуши. Почему он вынужден уехать, пока что остаётся загадкой. Уже в следующей сцене Такуро Накамура, он же отец Николай, в традиционных деревянных сандалиях ступает по тропинке в широком поле по направлению к заброшенной церкви. Тут же он встречает местных жителей села Глубокое, с любопытством вопрошающих: «Батюшка, вы, наверное, из Казахстана?» Всё это призвано показать инородность главного героя и его несоответствие окружающей обстановке. Далее мы узнаем, что поселение это давно забыто Богом, да и сами его обитатели потеряли веру, оставив в жизни место лишь для насущных проблем, а не для чего-то духовного. Неожиданно они обретают надежду в лице отца Николая, который сам пытается исцелить свою покалеченную душу, помогая другим. Трейлер выглядел многообещающе, да и описание сюжета на словах кажется интригующим и оригинальным. К большому сожалению, на поверку фильм оказывается не чем иным, как очередной религиозной пропагандой, без которой не обходится практически ни один отечественный проект. Охлобыстин, которому принадлежит эта идея, в интервью утверждал, что картина абсолютно ничего не навязывает, а лишь оставляет человеку право выбора. Но когда каждый из героев в конечном счёте обретает спасение именно в Храме Божьем, становится ясно, что это просто завуалированная попытка возрождения религиозности. Цель, безусловно, благородная, но способна ли она возыметь хоть какой-то эффект?

Обретение веры и возврат к духовности персонажей картины выглядит абсолютно не правдоподобно, а роль отца Николая во всём этом действе крайне сомнительна. Процесс личностного исцеления чаще всего тянется месяцами, а то и годами, требует огромной работы над собой и мощного двигателя вдохновения, особенно если этому предшествовало длительное саморазложение и погружение на дно. Но только не у Егора Баранова. Безработный юноша, который постоянно находится в состоянии опьянения и с неприкрытой агрессией кидается на первого встречного, поработав под началом японского священника всего лишь день, с этого момента уже ни разу не притрагивается к алкоголю. Даже его жена, типичная бесхарактерная страдалица, не может сразу поверить в чудесные метаморфозы супруга и в оказываемое ей внимание. Остальные герои также волшебным образом заряжаются позитивными вибрациями экзотического батюшки и в корень меняют своё закостенелое мировоззрение.

К сюжету также примешан конфликт с местным бизнесменом Нелюбиным в исполнении Охлобыстина. Что можно отнести к несомненным достоинствам фильма, так это несколько коротких сцен с его участием, которые вдохнули жизнь во всю эту историю. Помимо этого, действие постоянно разбавляют флешбэками, перенося зрителей в Страну восходящего солнца, что приводит к смешению жанров. Сцены в Японии напоминают типичный западный боевик о мафиозных кланах, с характерными для жанра перестрелками и обилием насилия. Таким образом, зрители узнают историю героя Кэри-Хироюки Такагава, чьё прошлое хранит множество тёмных тайн. Впоследствии и ему суждено очиститься от грехов в русской глубинке при помощи самурайской невозмутимости, стойкости и благородного участия в жизни других. Если вам близки темы православия и религии, то, возможно, стоит оценить новое творение режиссёра нашумевшей «Саранчи». Однако если хотите правдивую историю об искуплении и обретении надежды и веры, то посмотрите лучше «Остров» Павла Лунгина или перечитайте пьесу Горького «На дне», в которых присутствуют действительно искренние персонажи.

Трошина Олеся