Наша рецензия

Картина начинается без лишних прелюдий. Первые кадры переносят зрителей в Токио, где японскому православному священнику сообщают, что для него подыскали подходящее местечко в российской глуши. Почему он вынужден уехать, пока что остаётся загадкой. Уже в следующей сцене Такуро Накамура, он же отец Николай, в традиционных деревянных сандалиях ступает по тропинке в широком поле по направлению к заброшенной церкви. Тут же он встречает местных жителей села Глубокое, с любопытством вопрошающих:…