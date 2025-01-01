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Леонид Тимцуник
Леонид Тимцуник
Киноафиша Персоны Леонид Тимцуник

Леонид Тимцуник

Дата рождения
2 августа 1953
Возраст
71 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Джанкой, Украина

Популярные фильмы

Судьба барабанщика 8.2
Судьба барабанщика (2024)
Чёрные бушлаты 0.0
Чёрные бушлаты (2018)
Петровка, 38. Команда Семенова 0.0
Петровка, 38. Команда Семенова (2009)

Фильмография Леонид Тимцуник

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 2 Сериалы 5 Актер 7
Красный 5
Красный 5
комедия 2024, Россия
Судьба барабанщика 8.2
Судьба барабанщика
драма, приключения 2024, Россия
Смотреть трейлер
Чёрные бушлаты
Чёрные бушлаты
военный 2018, Россия
Следствие любви
Следствие любви
мелодрама, детектив 2017, Россия
Розыск
Розыск
драма, криминал, детектив 2013, Россия
Петровка, 38. Команда Семенова
Петровка, 38. Команда Семенова
криминал, детектив 2009, Россия
№13
комедия 2003, Россия
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