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Леонид Тимцуник
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Леонид Тимцуник
Леонид Тимцуник
Дата рождения
2 августа 1953
Возраст
71 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Джанкой, Украина
Популярные фильмы
8.2
Судьба барабанщика
(2024)
0.0
Чёрные бушлаты
(2018)
0.0
Петровка, 38. Команда Семенова
(2009)
Фильмография Леонид Тимцуник
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2024
2018
2017
2013
2009
2003
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Актер
7
Красный 5
комедия
2024, Россия
8.2
Судьба барабанщика
драма, приключения
2024, Россия
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Чёрные бушлаты
военный
2018, Россия
Следствие любви
мелодрама, детектив
2017, Россия
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Розыск
драма, криминал, детектив
2013, Россия
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Петровка, 38. Команда Семенова
криминал, детектив
2009, Россия
№13
комедия
2003, Россия
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