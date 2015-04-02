Арканар тут рядом О последнем фильме Германа сказано, со всех мыслимых и немыслимых точек зрения и во всех мыслимых и немыслимых аспектах, уже столько, что какую идею (или хотя бы намек на идею) ни вымолвишь – обязательно повторишь по меньшей мере дюжину предыдущих чужих суждений. Характерно, впрочем, что восприятие германовской картины большинством зрителей, и рукоплещущих и негодующих, осуществляется в одном, так сказать, регистре. Погрузившись в это хрипящее, чавкающее, скулящее,…
Это для фанатов. На мой взгляд, мое поколение (рожденные до 1985г), последние кто трепетно относиться к бессмертному творчеству Стругацких. Понятно что Герман сам по себе аутентичен до нЕльзя, но пойти, и скинуться на посмертное творение, ПОСЛЕДНИХ Советских "SсiFi" гениев - святое.!❗️ Там мало что будет от писателей, мало что останется, но не введет это вас всех в заблуждение, я много что читал, эта книга гениальна, она по сути вызов любой системе, особенно существующей НЫНЕШНЕЙ: Тоталитарной, Корпократичной, подавляющей все и вся, эпохе потребителя.
Их тогда запретили, и этот фильм ждали 15 лет, стоит сходить хотя бы, ради кругозора.
Ну это примерно как Филип Дик, только вдумчиво..✌️
Я трезвый, на такой фильм, ни за что не пойду❗️ ✊ Мне нужно полное проникновение✊
А кто сказал что я собираюсь бухать?✊
ps: Считаю, что предварительно обязательно прочтение книжки, а то вообще ничего не понятно будет.
Нету его там.
Правда.
Теперь он появился.
Посмотрел фильм. Могу отметить следующее:
Сюжет отдан в жертву визуальному ряду. Причем не просто в жертву, а на растерзание.
Вставки "авторского комментария" можно смело выбросить, так как они настолько редки, что не способны вернуть зрителя к сюжетной линии. Видимо, потому что ее нет.
Фильм из серии "больше ада!" и "цирк уродов".
Если к этому относиться серьезно, то за три часа реально можно немного сдвинуться.
Через пол часа к грязи, крови, кишкам, говну, слюням, блевотине, соплям, гнилым зубам, недержанию, жопам и членам выработался стойкий иммунитет. Возможно, в этом и была задумка автора?
Остаток фильма смотрел с улыбкой в ожидании, как же еще автор смешает компоненты.
Это разные вещи, тут как раз наоборот в отличии от Обитаемого Острова, не упросили, не сделали "попсовой картиной", а серьезно перемудрили. Хотя сейчас, на следующий день могу сказать, что впечатлений на всю жизнь теперь, от фильма✊
Герман же, доделал что не могли сделать братья, а именно показать "настоящее средневековье".
Платки были только у Руматы, его за это называли еретиком. Но, Стругацкие не могли, написать что он спивался, по их мнению в самый трудный момент он глотал таблетку и снова трезвел. НО ВДУМАЙТЕСЬ ЛЮДИ, как находясь в АДУ, Румата, у которого опускались руки в этой грязи, мог захотеть трезветь???? Как такие как он, могли захотеть трезветь? Братья просто прекрасно понимали, что не пройдут цензуру с такой постановкой сцен и вопросов, Герман же просто довел это то логичного образа - мира Арканара. Как он визуально это сделал, это другой вопрос, во первых у Германа никогда не было денег, во вторых, он во главе угла ставил послание, а не пытался снять Индиану Джонс✊ . И это его такой стиль, в конце концов, нравится-не нравится это вряд ли забудешь, вот в чем суть. Самобытность.❗️
Никита Сергеевич , это вы что ли?✊ ✊ ✊
Вообще, мне кажется, что снимать это фильм было гораздо интереснее, чем смотреть его.
Много народу ушло, не досидев до конца..
И жалко Ярмрольника! В такую "шляпу" вписался((
Ну Фрог наверное имеет в виду, некую экзистенциальную жопу. ✊ С тучами и панком согласен, в Питере и Москве никак без этого. ✊
Ты слишком много смотришь новости, понимаю, там все совсем плохо. Но и другие новости, были бы тоже "совсем плохо". Поэтому либо зарабатывай и не парься или воюй. По середине счастлив не будешь✊
даже три часа✊ ✊
Это его стиль такой, Репортаж из Ада. Камера как бы сама по себе, а кадры длятся до 15 минут. Поэтому рассуждать подобным образом - не верно. Я бы уменьшил хронометраж, и усилил звук, многое не слышно. А так все очень здорово. И нет там ни какой срущей жопы !✊ 10\10
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Откровенно жалко, что такой выдающийся режиссер 15 лет жизни потратил на такое.✊ Собственно, как художественное произведение фильм самодостаточный и надо признать, что в этом смысле удался, но кто же "такое" будет смотреть кроме кинокритиков?✌️ Что, не хватило денег на шедевр и как в одном фильме "задание изменилось и вы вместо того, чтобы поехать в Париж и выдавать себя за кутилу, поедете в Вену побираться и работать под нищего". В одном из интервью режиссер откровенно сказал, что французы дали ему денег на фильм, а он их подведет и опять снимет такой фильм, который никто не будет смотреть. Увы, к сожалению , Герман оказался прав.✊
Ну и молодец наш Герман✊ ✊ что пробухал бабки французов, снял нечто не обычное..✊
Каземир Малевич - супрематизм. На мой взгляд все имеет право быть. Это кино точно не для всех. ✊
Квин мне тоже нравится, но Фреди никогда не претендовал на интеллектуальную музыку, так что артхаус, может стоить дорого, не важно с чем его сравнивать..
Ага, типа того✊
Можно просто уйти и зрители в зале это поймут✊ . Я, например, целых полчаса боролся со сном, а мог часик поспать и успеть к финалу✊ . Самое невероятное в финале✊ : как Румата одел шапочку с бычьими рогами и этими рогами ( прошу прощения за подробности! )бодался и вспарывал животы противникам ✊ , но показали это вскользь только один раз и, разумеется, правильно сделали. Наверное сыну богов можно позволить и такое ( это укладывается в контекст фильма, но смотрится непрезентабельно ).✊
В книге, те кристаллы что у них (у смотрящих), торчали во лбу, это были камеры, за ними наблюдали с корабля на орбите. В конце он надел на голову шлем, перед тем как всех резать, что бы сверху не увидели. Герман так это преподнес просто.
Я читал Стугацких, раза три. Поверьте мне, они бы были более чем рады такому фильму. Средневековье не может быть прекрасным, как и Боги не могут быть совершенными. Это его стиль, так никто не снимает. Явно видно, что ему похер на зрителя, но это его такое видение. Вы сами по пробуйте снять ТББ.✊ А как вы кстати понимаете эту книгу??
Взгляд на Землю в призме проблемы, уникальности существования человека. Что ж, мне кажется филь максимально был экзистенциальным.
весь фильм одно дерьмо дерьмо и сопли ни сюжета ни диалогов только жопы дерьмо сморчки грязь и трупы. Какой извращенец назвал ЭТО искусством?????? Каким маразматиком надо быть что бы это снимать???? Этот фильм подойдет только тем кто срочно хочет похудеть посмотрите его за обедом и месяц есть не сможете!!!! Отврат не ходите за свои деньги столько дерьма насмотреться......
Я.
ТЫ кто???? Извращенец это понятно. По жизни ты КТО???
Опа опа, так так. Ну а ты кто?✊ Судя по всему, не особо проницательный человек, и явно нервничаешь, когда твое мнение не совпадает с кем то. Мне фильм понравился, почему я извращенец от этого?✊ Х.З. Ну я понимаю, что вы не читали ничего значительнее чем Космополитан, поэтому вы явно видите жизнь в убогом спектре. Вам не хватает воспитания и разносторонних увлечений.
Но вопрос кто ты по жизни✊ , меня просто поразил. Вы с мужем случайно гоп стопами в электричках не занимаетесь?✊ Там этот вопрос как раз в тему. Здесь он глупо выглядит, и не имеет ровно никакого отношения к фильму. Так что, как говорится - следите за базаром.✊
Да уж "натворил"
Ваше хамство говорит само за себя! Вопрос кто ты по жизни - означает интерес к "экспертному" мнению. Перефразирую для ездящих в электричках - кем работаешь?? Какое образование??? Есть в реале кто то кто уважает твое мнение???
И еще на минуточку к слову о мною прочитанном! К сожалению для вас ОЧЕНЬ многие люди знают элементарную психологию личности, а она (не я) гласит что, человеку нравится близкое ему по духу, и ему нравится то что его оправдывает "обеляет" по типу "другие вон чё и ничё" Так что!!! Ну Ну.
Re[n]: Трудно быть Богом (24 марта 2014 02:38:04)
Ответ на сообщение Toporock от 23/03/2014 - 20:58:20
И еще на минуточку к слову о мною прочитанном! К сожалению для вас ОЧЕНЬ многие люди знают элементарную психологию личности, а она (не я) гласит что, человеку нравится близкое ему по духу, и ему нравится то что его оправдывает "обеляет" по типу "другие вон чё и ничё" Так что!!! Ну Ну.
То есть ничего не читаете✊ а это предложение вообще шедевр наркоманского нуара "и ему нравится то что его оправдывает "обеляет" по типу "другие вон чё и ничё" Так что!!!Ну Ну "✊ Берроуз плачет от зависти
Ваше хамство говорит само за себя! Вопрос кто ты по жизни - означает интерес к "экспертному" мнению. Перефразирую для ездящих в электричках - кем работаешь?? Какое образование??? Есть в реале кто то кто уважает твое мнение???
Электрички это плохо или хорошо я не понял? Ладно по пунктам:
1) не езжу, хотя пробки задолбали, лучше бы ездил.
2) высшее.
3) свой бизнес.
4) хм... ну Фроги только если.
Так, я не понял из вашего сумбурного потока сознания, почему "плохо", если мне нравится этот фильм?✌️
Ах ILM, только на Вас и можно положиться. ✊ . Спасибо за доверие.
ТББ - очень трудно до смотреть. Но, этот фильм, Вы точно не забудете. ✊
Аминь😂
Если бы состоялась премьера несуществующего фильма режиссера Казимира Малевича "Черный квадрат" ( та самая картина, которую 3,5 часа будут показывать как фильм ), то мнения зрителей опять бы разделились. Одни - "Механик забыл снять колпачок с обьектива кинопроектора"; "Вот они "шедевры" кино, режиссер впал в маразм, а выдают это за гениальное авторское кино"; "Что за странное кино: вроде бы и смотришь, да ничего не видишь, да и не слышно то же ничего"✊ ; "Какой извращенец это снимал?"✊ ; "Я тут 3,5 часа торчу, а когда наконец будут показывать фильм?" ✊ Другие - "А мне понравился. Пойду посмотрю ещё раз."✊ ; "Гениально. Этот режиссер показал нам космос."✊ ; "На утреннем сеансе с начала смотрится как-то не очень, но потом втянулся."; "Хлопнул полбанки пива и потом пошло"; ✊ "Главное, что фильм от ТВОРЦА"✊ ✊ ✊ ✊
Истинно так. Даже у обычного Черного Квадрата, есть история. Весь вопрос в с какого ракурса на него смотреть, кто смотрит, что видел до этого в жизни тот кто смотрит, ну и что употреблял до того✊
Не помню, чтобы Румата у Стругацких Пастернака декламировал. Наверное, это чисто германовское. Видимо должно означать, что процесс ассимиляции идет успешно, Пастернак забывается. Вспомнила последний фильм Джармуша, у него там красиво Тильда книги читает, не читает - гладит пальцами слова, ибо давно уже всё наизусть. Это как родной души коснуться.
Про фильм: по настроению это Стругацкие, как я чувствую их ТББ. Через визуал на физическом уровне давит несвободой, невыносимой ограниченностью жизни. В этом плане кино повесть хорошо дополняет.
в самой первой сцене мочат в сортире, выглядит,как эпиграф
✊
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