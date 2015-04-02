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Трудно быть Богом Трудно быть Богом
Киноафиша Фильмы Трудно быть Богом Отзывы о фильме «Трудно быть Богом»
Трудно быть Богом 2013 / Россия
5.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Трудно быть Богом»

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Наша рецензия

Арканар тут рядом О последнем фильме Германа сказано, со всех мыслимых и немыслимых точек зрения и во всех мыслимых и немыслимых аспектах, уже столько, что какую идею (или хотя бы намек на идею) ни вымолвишь – обязательно повторишь по меньшей мере дюжину предыдущих чужих суждений. Характерно, впрочем, что восприятие германовской картины большинством зрителей, и рукоплещущих и негодующих, осуществляется в одном, так сказать, регистре. Погрузившись в это хрипящее, чавкающее, скулящее,…

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andylee 2 апреля 2015, 12:51
как бы я не болел, как бы мне не было плохо, я пойду на этот фильм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я поползу на этот фильм. Хотя там мало что осталось от Стругацких..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
я на бровях поползу на этот фильм, если придется...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Очень тяжелый и страшный, я не смогу...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (olga2407, 02/02/2014 - 00:06:06):

Это для фанатов. На мой взгляд, мое поколение (рожденные до 1985г), последние кто трепетно относиться к бессмертному творчеству Стругацких. Понятно что Герман сам по себе аутентичен до нЕльзя, но пойти, и скинуться на посмертное творение, ПОСЛЕДНИХ Советских "SсiFi" гениев - святое.!❗️ Там мало что будет от писателей, мало что останется, но не введет это вас всех в заблуждение, я много что читал, эта книга гениальна, она по сути вызов любой системе, особенно существующей НЫНЕШНЕЙ: Тоталитарной, Корпократичной, подавляющей все и вся, эпохе потребителя.

Их тогда запретили, и этот фильм ждали 15 лет, стоит сходить хотя бы, ради кругозора.

Ну это примерно как Филип Дик, только вдумчиво..✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 21/02/2014 - 21:13:34):

Я трезвый, на такой фильм, ни за что не пойду❗️ ✊ Мне нужно полное проникновение✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 22/02/2014 - 09:52:40):

А кто сказал что я собираюсь бухать?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lexvor 2 апреля 2015, 12:51
Перефразируя кого-то сильно умного, "если можешь не смотреть, лучше не смотри!". Это кино только для тех, кто поймет. Говорят, его просто выдержать надо суметь. А потом переварить. А потом пересмотреть через пару лет. В общем сложная вещь для восприятия, кино из тех которые посмотреть просто НАДО. Я пойду, потому что надо.

ps: Считаю, что предварительно обязательно прочтение книжки, а то вообще ничего не понятно будет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (AVVA, 27/02/2014 - 17:15:40):

Нету его там.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (PLAT, 27/02/2014 - 23:32:15):

Правда.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Весьма сложно оценивать этот фильм, с обычной точки зрения. Ну это как бы сравнивать Шопенгауэра, со Стивеном Кингом, с точки зрения сюжета и саспенса. Одна большая, театральная метафора. Знал на что иду, угадал на 100%. Те кто смотрел Хрусталев Машину, поймут. Не буду пока впадать в поток философских умозаключений, их там предостаточно (благо оригинал позволяет ими просто сыпать). Смотреть и слушать нужно ооочень внимательно, но не читавших книгу (или забывших), там ждет сплошное разочарование, тупо ничего не будет понятно. Самое интересное, это дата премьеры, она по сути совпала с приходом "ультрас"к власти в Киеве✊ . - "После торжества серых, всегда приходят чёрные"....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Useless 2 апреля 2015, 12:51
Давно хотел зарегистрироваться, но не было весомого повода.

Теперь он появился.

Посмотрел фильм. Могу отметить следующее:

Сюжет отдан в жертву визуальному ряду. Причем не просто в жертву, а на растерзание.

Вставки "авторского комментария" можно смело выбросить, так как они настолько редки, что не способны вернуть зрителя к сюжетной линии. Видимо, потому что ее нет.

Фильм из серии "больше ада!" и "цирк уродов".

Если к этому относиться серьезно, то за три часа реально можно немного сдвинуться.

Через пол часа к грязи, крови, кишкам, говну, слюням, блевотине, соплям, гнилым зубам, недержанию, жопам и членам выработался стойкий иммунитет. Возможно, в этом и была задумка автора?

Остаток фильма смотрел с улыбкой в ожидании, как же еще автор смешает компоненты.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (medvedka, 28/02/2014 - 15:01:51):

Это разные вещи, тут как раз наоборот в отличии от Обитаемого Острова, не упросили, не сделали "попсовой картиной", а серьезно перемудрили. Хотя сейчас, на следующий день могу сказать, что впечатлений на всю жизнь теперь, от фильма✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Сама книга Стругацких (ТББ), по сути своей, некий блокбастер своей эпохи. Написано легко, для подростков, эта книга, если бы ее знали в мире, реально превзошла по качеству и продажам, и Хэми (с его военными драммами), и приключения Буссенара, и Жюля Верна, и Герберта Уэлса и так далее. Просто он не раскручен до сей поры. НО, братья еще были "несогласными", и конечно не могли не заложить целый минное поле социальный идей, и вопросов, на которые не хотели бы отвечать в СССР. Именно эту книгу нужно рекомендовать своему 8-15 летнему сыну. Глупо даже сомневаться в качестве этого произведения.

Герман же, доделал что не могли сделать братья, а именно показать "настоящее средневековье".

Платки были только у Руматы, его за это называли еретиком. Но, Стругацкие не могли, написать что он спивался, по их мнению в самый трудный момент он глотал таблетку и снова трезвел. НО ВДУМАЙТЕСЬ ЛЮДИ, как находясь в АДУ, Румата, у которого опускались руки в этой грязи, мог захотеть трезветь???? Как такие как он, могли захотеть трезветь? Братья просто прекрасно понимали, что не пройдут цензуру с такой постановкой сцен и вопросов, Герман же просто довел это то логичного образа - мира Арканара. Как он визуально это сделал, это другой вопрос, во первых у Германа никогда не было денег, во вторых, он во главе угла ставил послание, а не пытался снять Индиану Джонс✊ . И это его такой стиль, в конце концов, нравится-не нравится это вряд ли забудешь, вот в чем суть. Самобытность.❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Abyrvalg, 28/02/2014 - 10:35:26):

Никита Сергеевич , это вы что ли?✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
belkadura 2 апреля 2015, 12:51
Всё начинается срущей жопой...и эта сюжетная линия красной нитью проходит через всю картину) Картинки интересные конечно...Но вот почему я ни хрена не мог разобрать, что они говорят!? вот вопрос! И только через 2,5 часа пошла внятная речь, т.е нормальная озвучка...А так смотришь на говно, Ярмольника, и куриные яйца...и не только куриные..

Вообще, мне кажется, что снимать это фильм было гораздо интереснее, чем смотреть его.

Много народу ушло, не досидев до конца..

И жалко Ярмрольника! В такую "шляпу" вписался((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Синьор, 01/03/2014 - 19:41:15):

Ну Фрог наверное имеет в виду, некую экзистенциальную жопу. ✊ С тучами и панком согласен, в Питере и Москве никак без этого. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 01/03/2014 - 20:02:53):

Ты слишком много смотришь новости, понимаю, там все совсем плохо. Но и другие новости, были бы тоже "совсем плохо". Поэтому либо зарабатывай и не парься или воюй. По середине счастлив не будешь✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ТББ опять не выпадает на главной странице, что это? Бан?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 01/03/2014 - 23:40:15):

даже три часа✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Хотелось посмотреть фантастику, поэтому и пошел на фильм. Фильм, как уже писалось выше, в эстетике фильма Козинцева "Король Лир" и продолжает традицию фильмов К.Лопушанского про людей-дегенератов. Тем кто знает содержание книги, смогут узнать в фильме сюжет "Трудно быть богом", иначе догадаться, что этот фильм имеет какое-то отношение к книге Стругацких невозможно. Герман для своего фильма гиперболизировал то, что в оригинальной книге было сверх всякой меры и без того гиперболизировано - и в результате получилось "то чего не может быть". Всё действие фильма "Трудно быть богом" протекает на одном и том же скотном дворе и в его пристройках, наверное чтобы подчеркнуть, что самыми невинными персонажами в фильме являются птицы. Признаком того, что действие происходит на другой планете, а не в средневековье( видимо это авторская задумка Германа ✊ ), т.е. элементом фантастики является привычка персонажей, (в основном знатных и прежде всего Ярмольника - отношение начальства к простым людям✊ ) постоянно прочищать носоглотку и этими выделениями, а также грязью растирать свои лица и лица собеседников. Хотя сцены выстроены совершенно и действующие лица как бы постоянно входят в кадр ( события показаны "изнутри" ) смотреть действительно нечего - изобразительный ряд крайне бедный. Ничего другого увидеть было нельзя и человек 5, уже в середине показа, видимо в полной безнадёге, покинули зал. Фильм Алексея Германа про общество людей, впавшего в маразм или находящегося под действием наркотиков, что особенно ярко видно на вооруженных поединках, т.е. как используется холодное оружие. Эксплуатация "нефотогеничных персонажей" на манер фильмов Куросавы для воплощения зла и отражения иррациональности происходящего на экране здесь сверх всякой меры. "Пацаки с планеты Земля", попавшие сюда, стали такими же аборигенами и потеряли всякую надежду выбраться отсюда и вероятно о них забыли. В фильме для мотивации поступка Руматы взята существовавшая ранее версия о беспринципности и циничности самих руководителей восставших и постоянно подчеркивается, что они такие же как и те кого хотят свергнуть. В финале картины сначала автор заявляет, что мир нельзя изменить пока он сам не изменится , а потом, когда Румата возглавил кочевников и всех кто остался выясняется, что общество под его чутким руководством стало более гуманным и теперь мучает только животных. Заметил и несколько цитат из "Александра Невского", "Расемона" и "Андрея Рублева" в финале, а примечательная и не случайная шапочка у Руматы из "Звёздных войн"✊ . Хотя фильм П.Фляйшмана "Трудно быть богом" был не совсем удачной и не точной экранизацией книги - новый фильм довёл сюжет книги до абсурда. И вообще зачем было снимать фильм, который из-за зрительных образов не интересно смотреть и весь интерес немногочисленных зрителей к фильму только в имени автора картины.✊ Итого 0/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Очевидец, 02/03/2014 - 14:56:38):

Это его стиль такой, Репортаж из Ада. Камера как бы сама по себе, а кадры длятся до 15 минут. Поэтому рассуждать подобным образом - не верно. Я бы уменьшил хронометраж, и усилил звук, многое не слышно. А так все очень здорово. И нет там ни какой срущей жопы !✊ 10\10

\
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Вопрос первый фильм смотрели? Вопрос второй: С какого эпизода начинается фильм и сколько раз что-то подобное повторяется?



Откровенно жалко, что такой выдающийся режиссер 15 лет жизни потратил на такое.✊ Собственно, как художественное произведение фильм самодостаточный и надо признать, что в этом смысле удался, но кто же "такое" будет смотреть кроме кинокритиков?✌️ Что, не хватило денег на шедевр и как в одном фильме "задание изменилось и вы вместо того, чтобы поехать в Париж и выдавать себя за кутилу, поедете в Вену побираться и работать под нищего". В одном из интервью режиссер откровенно сказал, что французы дали ему денег на фильм, а он их подведет и опять снимет такой фильм, который никто не будет смотреть. Увы, к сожалению , Герман оказался прав.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Очевидец, 02/03/2014 - 19:20:39):

Ну и молодец наш Герман✊ ✊ что пробухал бабки французов, снял нечто не обычное..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 02/03/2014 - 21:28:05):

Каземир Малевич - супрематизм. На мой взгляд все имеет право быть. Это кино точно не для всех. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 04/03/2014 - 05:23:16):

Квин мне тоже нравится, но Фреди никогда не претендовал на интеллектуальную музыку, так что артхаус, может стоить дорого, не важно с чем его сравнивать..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мне черный квадрат тоже не впечатляет. Но ты не понимаешь целую фундаментальную теорию под этим художеством. По Гугли, ради интереса.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Gunslinger7, 04/03/2014 - 22:48:41):



Ага, типа того✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
А беременным можно смотреть ?)✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение olga2407 от 05/03/2014 - 22:07:10


Можно просто уйти и зрители в зале это поймут✊ . Я, например, целых полчаса боролся со сном, а мог часик поспать и успеть к финалу✊ . Самое невероятное в финале✊ : как Румата одел шапочку с бычьими рогами и этими рогами ( прошу прощения за подробности! )бодался и вспарывал животы противникам ✊ , но показали это вскользь только один раз и, разумеется, правильно сделали. Наверное сыну богов можно позволить и такое ( это укладывается в контекст фильма, но смотрится непрезентабельно ).✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Очевидец, 06/03/2014 - 00:12:35):

В книге, те кристаллы что у них (у смотрящих), торчали во лбу, это были камеры, за ними наблюдали с корабля на орбите. В конце он надел на голову шлем, перед тем как всех резать, что бы сверху не увидели. Герман так это преподнес просто.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Валерий01 2 апреля 2015, 12:51
Качественный "мир". Вспоминается сокуровский Фауст. Но нет развития. Невнятные эпизоды не складываются в линию, а так и остаются элементами фона. Поэтому народ и уходит, в-основном. А вовсе не из-за "тяжелых" сцен. Сопли, слюни, кровь, жопа, яйца - все это ах как брутально и смело, но надоедает скучать. Перехода от "серых" к "черным" уловить трудно, поэтому и тут нет динамики, все одна и та же грязь и боевотина. Главный герой вызывает некоторую симпатию, кроме него в фильме ничего и нет, собственно, одни упыри. Ну и ждешь, когда же он достанет свои рога и всех накажет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Kudrin812, 16/03/2014 - 19:04:12):Я не побоюсь мнения толпы Как раз таки наоборот, вы и есть голос толпы, с промытыми M TV мозгами. Долго же пришлось бухать им, 15 лет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Kudrin812, 16/03/2014 - 22:19:09):

Я читал Стугацких, раза три. Поверьте мне, они бы были более чем рады такому фильму. Средневековье не может быть прекрасным, как и Боги не могут быть совершенными. Это его стиль, так никто не снимает. Явно видно, что ему похер на зрителя, но это его такое видение. Вы сами по пробуйте снять ТББ.✊ А как вы кстати понимаете эту книгу??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Kudrin812, 16/03/2014 - 22:29:46):Взгляд на Землю в призме проблемы экзистенциализма.

Взгляд на Землю в призме проблемы, уникальности существования человека. Что ж, мне кажется филь максимально был экзистенциальным.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Персонажи постоянно сморкаются, плюются, срут и едят. Все это одновременно. Смотреть невыносимо физиологически. Берегите себя ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Пошла на этот "фильм" с мужем он очень любит Стругатских ПОЖАЛЕЛА Очень и времени жаль и денег

весь фильм одно дерьмо дерьмо и сопли ни сюжета ни диалогов только жопы дерьмо сморчки грязь и трупы. Какой извращенец назвал ЭТО искусством?????? Каким маразматиком надо быть что бы это снимать???? Этот фильм подойдет только тем кто срочно хочет похудеть посмотрите его за обедом и месяц есть не сможете!!!! Отврат не ходите за свои деньги столько дерьма насмотреться......
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (An1778, 22/03/2014 - 18:56:33):Какой извращенец назвал ЭТО искусством??????

Я.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 22/03/2014 - 22:09:08
ТЫ кто???? Извращенец это понятно. По жизни ты КТО???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (An1778, 23/03/2014 - 18:56:27):ТЫ кто???? Извращенец это понятно. По жизни ты КТО???

Опа опа, так так. Ну а ты кто?✊ Судя по всему, не особо проницательный человек, и явно нервничаешь, когда твое мнение не совпадает с кем то. Мне фильм понравился, почему я извращенец от этого?✊ Х.З. Ну я понимаю, что вы не читали ничего значительнее чем Космополитан, поэтому вы явно видите жизнь в убогом спектре. Вам не хватает воспитания и разносторонних увлечений.

Но вопрос кто ты по жизни✊ , меня просто поразил. Вы с мужем случайно гоп стопами в электричках не занимаетесь?✊ Там этот вопрос как раз в тему. Здесь он глупо выглядит, и не имеет ровно никакого отношения к фильму. Так что, как говорится - следите за базаром.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 23/03/2014 - 21:02:31


Да уж "натворил"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 23/03/2014 - 20:58:20
Ваше хамство говорит само за себя! Вопрос кто ты по жизни - означает интерес к "экспертному" мнению. Перефразирую для ездящих в электричках - кем работаешь?? Какое образование??? Есть в реале кто то кто уважает твое мнение???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 23/03/2014 - 20:58:20
И еще на минуточку к слову о мною прочитанном! К сожалению для вас ОЧЕНЬ многие люди знают элементарную психологию личности, а она (не я) гласит что, человеку нравится близкое ему по духу, и ему нравится то что его оправдывает "обеляет" по типу "другие вон чё и ничё" Так что!!! Ну Ну.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (An1778, 24/03/2014 - 02:38:04):

Re[n]: Трудно быть Богом (24 марта 2014 02:38:04)

Ответ на сообщение Toporock от 23/03/2014 - 20:58:20

И еще на минуточку к слову о мною прочитанном! К сожалению для вас ОЧЕНЬ многие люди знают элементарную психологию личности, а она (не я) гласит что, человеку нравится близкое ему по духу, и ему нравится то что его оправдывает "обеляет" по типу "другие вон чё и ничё" Так что!!! Ну Ну.

То есть ничего не читаете✊ а это предложение вообще шедевр наркоманского нуара "и ему нравится то что его оправдывает "обеляет" по типу "другие вон чё и ничё" Так что!!!Ну Ну "✊ Берроуз плачет от зависти
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (An1778, 24/03/2014 - 02:27:50):Ответ на сообщение Toporock от 23/03/2014 - 20:58:20

Ваше хамство говорит само за себя! Вопрос кто ты по жизни - означает интерес к "экспертному" мнению. Перефразирую для ездящих в электричках - кем работаешь?? Какое образование??? Есть в реале кто то кто уважает твое мнение???



Электрички это плохо или хорошо я не понял? Ладно по пунктам:

1) не езжу, хотя пробки задолбали, лучше бы ездил.

2) высшее.

3) свой бизнес.

4) хм... ну Фроги только если.



Так, я не понял из вашего сумбурного потока сознания, почему "плохо", если мне нравится этот фильм?✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (ILM, 24/03/2014 - 23:30:34):

Ах ILM, только на Вас и можно положиться. ✊ . Спасибо за доверие.



ТББ - очень трудно до смотреть. Но, этот фильм, Вы точно не забудете. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
An1778 2 апреля 2015, 12:51
Да воистину сколько людей столько и мнений.!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (An1778, 26/03/2014 - 08:52:11):Да воистину сколько людей столько и мнений.!

Аминь😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (An1778, 26/03/2014 - 08:52:11):Да воистину сколько людей столько и мнений.!

Если бы состоялась премьера несуществующего фильма режиссера Казимира Малевича "Черный квадрат" ( та самая картина, которую 3,5 часа будут показывать как фильм ), то мнения зрителей опять бы разделились. Одни - "Механик забыл снять колпачок с обьектива кинопроектора"; "Вот они "шедевры" кино, режиссер впал в маразм, а выдают это за гениальное авторское кино"; "Что за странное кино: вроде бы и смотришь, да ничего не видишь, да и не слышно то же ничего"✊ ; "Какой извращенец это снимал?"✊ ; "Я тут 3,5 часа торчу, а когда наконец будут показывать фильм?" ✊ Другие - "А мне понравился. Пойду посмотрю ещё раз."✊ ; "Гениально. Этот режиссер показал нам космос."✊ ; "На утреннем сеансе с начала смотрится как-то не очень, но потом втянулся."; "Хлопнул полбанки пива и потом пошло"; ✊ "Главное, что фильм от ТВОРЦА"✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Очевидец, 27/03/2014 - 01:07:20):



Истинно так. Даже у обычного Черного Квадрата, есть история. Весь вопрос в с какого ракурса на него смотреть, кто смотрит, что видел до этого в жизни тот кто смотрит, ну и что употреблял до того✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Потрясно и практически документалка. И ничего такого ужасного, кроме затянутости. Начало красивое, финал красивый, чисто визуально. В середине, выражаясь языком Стругацких, протоплазма. Протоплазме нравится, что за ней наблюдают и снимают. Постоянно какие-то рожи в камеру суются. Птицы вот бесили, много их. Сова на плече у Руматы - внезапно круто. Откуда там сова?

Не помню, чтобы Румата у Стругацких Пастернака декламировал. Наверное, это чисто германовское. Видимо должно означать, что процесс ассимиляции идет успешно, Пастернак забывается. Вспомнила последний фильм Джармуша, у него там красиво Тильда книги читает, не читает - гладит пальцами слова, ибо давно уже всё наизусть. Это как родной души коснуться.

Про фильм: по настроению это Стругацкие, как я чувствую их ТББ. Через визуал на физическом уровне давит несвободой, невыносимой ограниченностью жизни. В этом плане кино повесть хорошо дополняет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение stalk51 от 01/03/2014 - 00:09:19


в самой первой сцене мочат в сортире, выглядит,как эпиграф



2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 28 ноября 2015, 21:46
Одна и таже история шизофреника об увиденных людях.
28 ноября 2015, 21:46 Ответить
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