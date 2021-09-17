Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексей Герман
Алексей Герман
О персоне
Фильмография
Новости
Алексей Герман
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 июля 1938
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
21 февраля 2013
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Алексея Германа
Родился 20 июля 1938 года. Ленинград, СССР.
Развернуть
Фильмография Алексея Германа
Трудно быть Богом
фантастика
2013, Россия
5.0
Хрусталев, машину!
драма, комедия
1998, Россия / Франция
5.0
Канувшее время
1989, СССР
6.0
Мой друг Иван Лапшин
драма
1984, СССР
8.0
Двадцать дней без войны
драма
1976, СССР
7.0
Проверка на дорогах
драма, военный
1971, СССР
7.0
Седьмой спутник
драма, военный
1967, СССР
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Антон Долин готовит документальный фильм об Алексее Германе — старшем
Ранее кинокритик выпустил книгу, посвященную режиссеру.
Написать
17 сентября 2021 14:46
В петебургском Доме кино пройдет полная ретроспектива Алексея Германа
С 22 по 27 февраля в Большом зале «Дома кино» покажут все шесть полнометражных фильмов выдающегося режиссера — от дебютного «Седьмого спутника» до монументального «Трудно быть богом».
Написать
18 февраля 2019 12:22
В Санкт-Петербурге впервые пройдет полная ретроспектива фильмов Алексея Германа
С 19 по 23 июля 2018 года в Петербурге впервые пройдет полная ретроспектива фильмов Алексея Германа. Она посвящена 80-летию режиссера. В кинотеатре «Аврора» зрители увидят все шесть
Написать
17 июля 2018 18:34
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось