Хадевейх

Хадевейх

Hadewijch 18+
О фильме

Хадевейх — имя средневековой писательницы и мистика, которая считала, что Бог и любовь — едины. Селин — героиня последнего фильма Бруно Дюмона — студентка теологии, которая одержима идеей, что Иисус есть любовь и любовь есть Иисус. Она поступает послушницей в монастырь, где ее самоистязание и усмирение плоти принимают нездоровый характер, и настоятельница отправляет Селин обратно в мир. Девушка возвращается к своим богатым родителям, которые не особенно интересуются дочерью. Селин, страстно преданная Богу, но при этом совершенно открытая любым новым идеям, знакомится с молодым арабом Яссином и его братом Нассиром, правоверным мусульманином. Отношения между молодыми людьми принимают все более непредсказуемый характер.
Хадевейх - трейлер
Хадевейх  трейлер
Страна Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 17 февраля 2012
Премьера в мире 25 ноября 2009
Дата выхода
25 ноября 2009 Франция
Бюджет €3 400 000
Сборы в мире $74 586
Производство 3B Productions, Arte France Cinéma, C.R.R.A.V. Nord Pas de Calais
Другие названия
Hadewijch, Entre la fe y la pasión, Hadewijch - mezi Kristem a Alláhem, O Pecado de Hadewijch, Wierząca, Χάντεβιτς, Хадевейх, 하데비치, ハデウェイヒ
Режиссер
Брюно Дюмон
Брюно Дюмон
В ролях
Жюли Соколовски
Давид Девель
Яссин Салим
Карл Сарафидис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
