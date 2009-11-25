Хадевейх — имя средневековой писательницы и мистика, которая считала, что Бог и любовь — едины. Селин — героиня последнего фильма Бруно Дюмона — студентка теологии, которая одержима идеей, что Иисус есть любовь и любовь есть Иисус. Она поступает послушницей в монастырь, где ее самоистязание и усмирение плоти принимают нездоровый характер, и настоятельница отправляет Селин обратно в мир. Девушка возвращается к своим богатым родителям, которые не особенно интересуются дочерью. Селин, страстно преданная Богу, но при этом совершенно открытая любым новым идеям, знакомится с молодым арабом Яссином и его братом Нассиром, правоверным мусульманином. Отношения между молодыми людьми принимают все более непредсказуемый характер.

