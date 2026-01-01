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Наталья Мотева Natalya Moteva
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Наталья Мотева

Natalya Moteva

Актерское амплуа
Романтический герой, Фантастический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Трудно быть Богом 6.1
Трудно быть Богом (2013)
Неуправляемый занос 5.2
Неуправляемый занос (2004)
Моя прекрасная няня 4.5
Моя прекрасная няня (2004)

Фильмография Наталья Мотева

Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов
Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
документальный 2023, Россия
Смотреть трейлер
Трудно быть Богом 6.1
Трудно быть Богом Trudno byt bogom
фантастика 2013, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Моя прекрасная няня 4.5
Моя прекрасная няня
комедия, мелодрама 2004, Россия
Неуправляемый занос 5.2
Неуправляемый занос Neupravlyaemyy zanos
мелодрама, криминал 2004, Россия
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