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Фильмография
Наталья Мотева
Natalya Moteva
Киноафиша
Персоны
Наталья Мотева
Наталья Мотева
Natalya Moteva
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Трудно быть Богом
(2013)
5.2
Неуправляемый занос
(2004)
4.5
Моя прекрасная няня
(2004)
Фильмография Наталья Мотева
Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов
Arkhitektor: Istoriya Alekseya Germana i ego filmov
документальный
2023, Россия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.1
Трудно быть Богом
Trudno byt bogom
фантастика
2013, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.5
Моя прекрасная няня
комедия, мелодрама
2004, Россия
5.2
Неуправляемый занос
Neupravlyaemyy zanos
мелодрама, криминал
2004, Россия
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