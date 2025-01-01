Меню
Don Reba Я знаю твою боевую технику!
Budakh Не пускай газы, Дон!
Александр Чутко
Евгений Герчаков
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф
Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями
Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
