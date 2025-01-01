Выжившие не помнят, зрители не пересматривают: Collider назвал 8 крутых, но забытых фильмов-катастроф

Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями

Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях