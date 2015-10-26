Наша рецензия

Как ни парадоксально это прозвучит, у «Несломленного» ровно та же ключевая проблема, что и у бёртоновских «Больших глаз», хотя и в меньшей степени; впрочем, «количественное» различие продиктовано лишь чрезвычайными биографическими обстоятельствами Unbroken. То, чем занимается здесь Анджелина Джоли, – уверенный, грамотный, абсолютно правильный и абсолютно трафаретный пересказ одной выдающейся судьбы, приключенческая история self-made man, героя с обложки, поведанная под рубрикой «Жизнь…