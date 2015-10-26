Как ни парадоксально это прозвучит, у «Несломленного» ровно та же ключевая проблема, что и у бёртоновских «Больших глаз», хотя и в меньшей степени; впрочем, «количественное» различие продиктовано лишь чрезвычайными биографическими обстоятельствами Unbroken. То, чем занимается здесь Анджелина Джоли, – уверенный, грамотный, абсолютно правильный и абсолютно трафаретный пересказ одной выдающейся судьбы, приключенческая история self-made man, героя с обложки, поведанная под рубрикой «Жизнь…
Но....наверное,есть более героические биографии и действительно несломленные люди
Там еще Китано снимался тоже.
ага✊ . В зюзю пьяный ел помидоры, называя себя Санта-Клаусом и поздравляя пленных с рождеством.
Казнили его, суки.
А Замперини... ну просто выносливый такой... у него сильный американский дух.
...по-моему, Джолипитт в последнее время делают кино такое, типа в наследство, чтобы не стыдно было перед детишками. Чтобы рядом с диснеевскими мультиками на полочке стояло чтонить аккуратное и духоподъемное.
И у Луи просто было здоровье много, не силы, не смелости, ни мозгов, а просто тупо здоровье. Потому он ничего не сделал, а просто ждал. И на Олимпиаде, он был не третий а восьмой. В СССР про такого парня бы, стыдились по телеку рассказывать✊ ✊ .
История конечно интересная , но что то вообще фильм не тронул. Наши русские фильмы про 1841-1845е в 100000 раз лучше и сильнее.
4/10
Ну в смысле сам все сделал? Как можно себя "прокачать" на выживание в лодке и в лагере?
Понятно что он типа марафонец, и все такое, но с ним же выжил друг его, он не был никаким спортсменом. Все это стечение обстоятельств.
Цитата (Comon, 20/01/2015 - 18:12:29):Это минус кстати СССРу, признавать только победителей
Да минус согласен, но само сравнение интересно...✊
Ну ведь сам пишешь, что был только ОТРЯД. А в немецких лагерях, если начальник 100 000 человек не завалил, его коллеги называли лохом✊ . Так что япошки , я согласен, тупые извращенцы, но им просто не представился случай заморить миллион человек. И они , для сравнения, не стали массово закапывать и сжигать пленных, на кануне поражения, хотя америкосы и не собирались массировано высаживаться в Японии. А немцы, до последней минуты пытались избавиться от пленных, перед наступающей КА..
Нечто похожее было между пленным майором-новозеландем (Дэвид Боуи) и японским капитаном (Рюити Сакамото) в японском лагере для военнопленных в известном фильме Нагиса Осимы Merry Christmas Mr. Lawrence (1983). Правда характеры у этих персонажей были немного другими, более глубокими с точки зрения психологии, поэтому всё там развивалось несколько иначе. Но суть примерно та же
У японца ноги подкосились, он сознание потерял, когда Боуи его поцеловал✊ .
Читаю тред и не могу понять, какой он был, этот Замперини? Была в нем хоть капля ярости Джека Селлерса? Ради чего стоит смотреть, короче✊
Японские лагеря - это пионер лагеря, по сравнению с Освенцимом, Бухенвальдом, Дахау, Дарницей.
Есть у Анатолия Кузнецова книга, Бабий Яр (Киев), так вот там женщина выжила в овраге с трупами, ее перед этим расстреляли, потом живьем закапывали, потом она несколько дней лежала пряталась, там тогда не ели неделями все и дети тоже. А с 1933 года, вообще вся страна не ела два года, людей ели. Про пытки фашистов, глупо даже начинать рассказывать. Выживало в лагерях 15% людей. ПО очереди откапывали, ложились в ямы, потом следующие закапывали и так далее. Короче Луи, страшно удивился бы, если бы ему рассказали про советских солдат которые были в плену. С начала советский солдат, должен выжить в бою, потом если взяли в плен, то в плену фашистов, потом он бежит и должен опять пройти линию фронта и выжить, потом его если не расстреляют, то еще придется выжить в советском лагере. Гомосексуальные японцы с такими же америкосами, просто играли в войну, тут даже и сравнивать не с чем или не с кем...
Нормальная история, но в конце они были уже не солдаты, а просто мясо в лодке. Хныкали все время.
А вот был случай, с Советским кораблем военным, маленький был, не помню какой. Так вот они (5 человек по моему) - 51 сутки дрейфовали в океане, их выловили Американцы, но наши отказывались принимать помощь, переходить на борт к ним, и вообще готовы были если надо отстреливаться✊ , их ели уговорили подняться и по есть. Выживание Советских людей, не идет ни в какое сравнение с американцами. НО, Американцы научились снимать фильмы, гораздо лучше пропагандирующие подвиги и выживание, даже если речь идет о таких нытиках как Луи✊
Герой, весь фильм молчит. Нет он конечно гармонично подошел на роль, но как будто его не было весь фильм. Сюжет Коэнов, ну не знаю, что удалось раскрыть? Я если честно ничего не понял, что там не так с Вотанабе?? Если это фильм-биография, то совсем мало сказано про героя, и его семью. Брат вообще картонный. Если это исторический гимн выживанию, то были и по круче, Роберт Рэдфорд на яхте, куда интереснее выживал. Или Жизнь Пи.
Я в целом за Джоли, но это точно не шедевр. 6\10
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