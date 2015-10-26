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Несломленный Несломленный
Киноафиша Фильмы Несломленный Отзывы о фильме «Несломленный»
Unbroken Несломленный 2014 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Несломленный»

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Как ни парадоксально это прозвучит, у «Несломленного» ровно та же ключевая проблема, что и у бёртоновских «Больших глаз», хотя и в меньшей степени; впрочем, «количественное» различие продиктовано лишь чрезвычайными биографическими обстоятельствами Unbroken. То, чем занимается здесь Анджелина Джоли, – уверенный, грамотный, абсолютно правильный и абсолютно трафаретный пересказ одной выдающейся судьбы, приключенческая история self-made man, героя с обложки, поведанная под рубрикой «Жизнь…

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Lil 26 октября 2015, 23:46
Фильм, после которого чувствуешь себя полным гуаном...
26 октября 2015, 23:46 Ответить
Bbbugl 29 октября 2015, 01:18
В целом фильм не плох,заставляет задуматься и переосмыслить жизненные ценности

Но....наверное,есть более героические биографии и действительно несломленные люди
29 октября 2015, 01:18 Ответить
fanbunga 30 октября 2015, 00:28
Ответ на сообщение peacefrog от 21/01/2015 - 00:09:01


Там еще Китано снимался тоже.



ага✊ . В зюзю пьяный ел помидоры, называя себя Санта-Клаусом и поздравляя пленных с рождеством.

Казнили его, суки.



А Замперини... ну просто выносливый такой... у него сильный американский дух.

...по-моему, Джолипитт в последнее время делают кино такое, типа в наследство, чтобы не стыдно было перед детишками. Чтобы рядом с диснеевскими мультиками на полочке стояло чтонить аккуратное и духоподъемное.
30 октября 2015, 00:28 Ответить
Toporock 30 октября 2015, 00:31
Цитата (Comon, 20/01/2015 - 11:34:54):

И у Луи просто было здоровье много, не силы, не смелости, ни мозгов, а просто тупо здоровье. Потому он ничего не сделал, а просто ждал. И на Олимпиаде, он был не третий а восьмой. В СССР про такого парня бы, стыдились по телеку рассказывать✊ ✊ .
30 октября 2015, 00:31 Ответить
Swi4e1 30 октября 2015, 00:31
Обычный фильм. Ничего прям выдающегося нету. Даже слезу не проронил =)))

История конечно интересная , но что то вообще фильм не тронул. Наши русские фильмы про 1841-1845е в 100000 раз лучше и сильнее.



4/10
30 октября 2015, 00:31 Ответить
Toporock 30 октября 2015, 00:31
Цитата (Comon, 20/01/2015 - 18:12:29):Сам всё сделал.



Ну в смысле сам все сделал? Как можно себя "прокачать" на выживание в лодке и в лагере?

Понятно что он типа марафонец, и все такое, но с ним же выжил друг его, он не был никаким спортсменом. Все это стечение обстоятельств.



Цитата (Comon, 20/01/2015 - 18:12:29):Это минус кстати СССРу, признавать только победителей



Да минус согласен, но само сравнение интересно...✊
30 октября 2015, 00:31 Ответить
Toporock 30 октября 2015, 00:31
Цитата (peacefrog, 21/01/2015 - 00:00:58):А как же японский Лагерь/Отряд 731 ?



Ну ведь сам пишешь, что был только ОТРЯД. А в немецких лагерях, если начальник 100 000 человек не завалил, его коллеги называли лохом✊ . Так что япошки , я согласен, тупые извращенцы, но им просто не представился случай заморить миллион человек. И они , для сравнения, не стали массово закапывать и сжигать пленных, на кануне поражения, хотя америкосы и не собирались массировано высаживаться в Японии. А немцы, до последней минуты пытались избавиться от пленных, перед наступающей КА..
30 октября 2015, 00:31 Ответить
fanbunga 30 октября 2015, 00:31
Ответ на сообщение peacefrog от 19/01/2015 - 00:56:56


Нечто похожее было между пленным майором-новозеландем (Дэвид Боуи) и японским капитаном (Рюити Сакамото) в японском лагере для военнопленных в известном фильме Нагиса Осимы Merry Christmas Mr. Lawrence (1983). Правда характеры у этих персонажей были немного другими, более глубокими с точки зрения психологии, поэтому всё там развивалось несколько иначе. Но суть примерно та же

У японца ноги подкосились, он сознание потерял, когда Боуи его поцеловал✊ .

Читаю тред и не могу понять, какой он был, этот Замперини? Была в нем хоть капля ярости Джека Селлерса? Ради чего стоит смотреть, короче✊
30 октября 2015, 00:31 Ответить
Toporock 30 октября 2015, 00:31
Цитата (Queen Julia, 19/01/2015 - 18:14:13):Луи, что он заслужил таких громких слов? Полетал на самолете, поплавал на лодке, потом попал в плен. Тяжело конечно там было, ну и били его конечно. А кого не били? И чем он отличился от миллионов таких же заключенных? А в немецких концлагерях что ли лучше было людям? А Луи этого уважали и на радио приглашали

Японские лагеря - это пионер лагеря, по сравнению с Освенцимом, Бухенвальдом, Дахау, Дарницей.

Есть у Анатолия Кузнецова книга, Бабий Яр (Киев), так вот там женщина выжила в овраге с трупами, ее перед этим расстреляли, потом живьем закапывали, потом она несколько дней лежала пряталась, там тогда не ели неделями все и дети тоже. А с 1933 года, вообще вся страна не ела два года, людей ели. Про пытки фашистов, глупо даже начинать рассказывать. Выживало в лагерях 15% людей. ПО очереди откапывали, ложились в ямы, потом следующие закапывали и так далее. Короче Луи, страшно удивился бы, если бы ему рассказали про советских солдат которые были в плену. С начала советский солдат, должен выжить в бою, потом если взяли в плен, то в плену фашистов, потом он бежит и должен опять пройти линию фронта и выжить, потом его если не расстреляют, то еще придется выжить в советском лагере. Гомосексуальные японцы с такими же америкосами, просто играли в войну, тут даже и сравнивать не с чем или не с кем...
30 октября 2015, 00:31 Ответить
Toporock 30 октября 2015, 00:31
Цитата (Comon, 20/01/2015 - 11:34:54):Ну что значит "не крутая" история.

Нормальная история, но в конце они были уже не солдаты, а просто мясо в лодке. Хныкали все время.

А вот был случай, с Советским кораблем военным, маленький был, не помню какой. Так вот они (5 человек по моему) - 51 сутки дрейфовали в океане, их выловили Американцы, но наши отказывались принимать помощь, переходить на борт к ним, и вообще готовы были если надо отстреливаться✊ , их ели уговорили подняться и по есть. Выживание Советских людей, не идет ни в какое сравнение с американцами. НО, Американцы научились снимать фильмы, гораздо лучше пропагандирующие подвиги и выживание, даже если речь идет о таких нытиках как Луи✊
30 октября 2015, 00:31 Ответить
av52629 31 октября 2015, 09:28
нудный, скучный, неинтересный фильм. в чем его несломленность я так и не понял. концовка вообще странная- пролетел самолет-ура конец войне- все свободны
31 октября 2015, 09:28 Ответить
belkadura 31 октября 2015, 09:28
Круто! первые 20 мин! А потом скука...Снято хорошо, вроде и история хорошая...
31 октября 2015, 09:28 Ответить
Toporock 31 октября 2015, 09:28
Фильм ни фига не крутейший. Я как будто все это уже видел, в разных фильмах. Странное ощущение.



Герой, весь фильм молчит. Нет он конечно гармонично подошел на роль, но как будто его не было весь фильм. Сюжет Коэнов, ну не знаю, что удалось раскрыть? Я если честно ничего не понял, что там не так с Вотанабе?? Если это фильм-биография, то совсем мало сказано про героя, и его семью. Брат вообще картонный. Если это исторический гимн выживанию, то были и по круче, Роберт Рэдфорд на яхте, куда интереснее выживал. Или Жизнь Пи.

Я в целом за Джоли, но это точно не шедевр. 6\10
31 октября 2015, 09:28 Ответить
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