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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мияви
Miyavi
Киноафиша
Персоны
Мияви
Мияви
Miyavi
Дата рождения
14 сентября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Осака, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
9.2
Аркейн
(2021)
7.4
Несломленный
(2014)
6.7
Опасный дуэт
(2026)
Фильмография Мияви
6.7
Опасный дуэт
The Wrecking Crew
комедия, боевик
2026, США
Смотреть трейлер
9.2
Аркейн
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
6.3
Кейт
Kate
боевик, триллер
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5
Сверхъестественное
Stray
фэнтези, боевик, триллер, криминал
2021, США
7.4
Несломленный
Unbroken
исторический, военный, драма, биография
2014, США
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Мияви
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