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Постер фильма Ванька Грозный
5.6
Киноафиша Фильмы Ванька Грозный
5.6

Ванька Грозный

, 2008
Vanya the Terrible
Россия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Ванька Грозный
5.6

О фильме

На сельском проселке сталкиваются трактор и дорогая иномарка. Водители с удивлением обнаруживают, что они похожи как две капли воды. У обоих в жизни есть проблемы, от которых они хотят сбежать. Поэтому герои меняются местами, и чудесным образом им удается решить проблемы друг друга.

 

Деревенский тракторист успешно разделывается с акулами бизнеса и приносит гармонию в семью, а столичный бизнесмен привлекает внимание первой девушки на селе. Но придет время меняться обратно, а это вызовет некоторые трудности…

В ролях

Андрей Казаков
Андрей Казаков
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Юрий Горбач
Ольга Вечкилева
Режиссер Дмитрий Петрунь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
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