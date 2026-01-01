На сельском проселке сталкиваются трактор и дорогая иномарка. Водители с удивлением обнаруживают, что они похожи как две капли воды. У обоих в жизни есть проблемы, от которых они хотят сбежать. Поэтому герои меняются местами, и чудесным образом им удается решить проблемы друг друга.

Деревенский тракторист успешно разделывается с акулами бизнеса и приносит гармонию в семью, а столичный бизнесмен привлекает внимание первой девушки на селе. Но придет время меняться обратно, а это вызовет некоторые трудности…