Только серьезные отношения, 2020

В центре сюжета главная героиня Соня Чижик, которой повезло поступить в одно из лучших высших учебных заведений страны – во ВГИК. Выбравшись из своего провинциального городка, она наконец оказалась в столице, в городе возможностей и успеха. Девушка мечтает снимать кино, а именно сказочные истории, где мечты могли бы волшебным образом сбываться. Однако для того, чтобы добиться целей, одних грез маловато, но героиня никак не может сосредоточиться на учебе из-за своей влюбленности в очаровательного Филиппа с актерского факультета.

Все мысли Сони только об этом парне, что, конечно же, плохо сказывается на ее успеваемости в институте. На помощь приходит подруга, которая решает, что ничего не отвлечет девушку от парня лучше, чем другие молодые люди. Так, она моментально регистрирует героиню в специальном приложении для знакомств – Твинкле. Этот опыт приносит с собой цепочку неудачных свиданий и нежелательных поклонников, что вносит еще больший хаос в столичную жизнь девушки. Теперь на выручку Соне приезжает ее отец прямиком из Гороховца, но тотчас попадает под влияние соблазнительной Москвы.

Совсем скоро в городе появляется мать героини – майор полиции, которая не довольна мужем, пустившимся во все тяжкие. Ситуация начинает напоминать абсурдную театральную постановку, в которой каждый герой окончательно запутался. В круговороте суеты героине необходимо направить свои силы на учебу и постараться закрыть сессию, помирить родителей и, конечно же, разобраться в самой себе и понять, чего она хочет на самом деле.