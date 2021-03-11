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Только серьезные отношения, 2020

2020 / Россия
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Комедия с Ириной Пеговой о приключениях провинциалов в Москве
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета главная героиня Соня Чижик, которой повезло поступить в одно из лучших высших учебных заведений страны – во ВГИК. Выбравшись из своего провинциального городка, она наконец оказалась в столице, в городе возможностей и успеха. Девушка мечтает снимать кино, а именно сказочные истории, где мечты могли бы волшебным образом сбываться. Однако для того, чтобы добиться целей, одних грез маловато, но героиня никак не может сосредоточиться на учебе из-за своей влюбленности в очаровательного Филиппа с актерского факультета.

Все мысли Сони только об этом парне, что, конечно же, плохо сказывается на ее успеваемости в институте. На помощь приходит подруга, которая решает, что ничего не отвлечет девушку от парня лучше, чем другие молодые люди. Так, она моментально регистрирует героиню в специальном приложении для знакомств – Твинкле. Этот опыт приносит с собой цепочку неудачных свиданий и нежелательных поклонников, что вносит еще больший хаос в столичную жизнь девушки. Теперь на выручку Соне приезжает ее отец прямиком из Гороховца, но тотчас попадает под влияние соблазнительной Москвы.

Совсем скоро в городе появляется мать героини – майор полиции, которая не довольна мужем, пустившимся во все тяжкие. Ситуация начинает напоминать абсурдную театральную постановку, в которой каждый герой окончательно запутался. В круговороте суеты героине необходимо направить свои силы на учебу и постараться закрыть сессию, помирить родителей и, конечно же, разобраться в самой себе и понять, чего она хочет на самом деле.

 

 

Часть сцен картины снимали в городе Гороховце во Владимирской области, откуда по сценарию родом главная героиня Соня, а другую часть — в университете и на улицах Москвы. В Гороховце горожане могли наблюдать за съемочным процессом фильма. В центре города на время съемок два раза устанавливали новогоднюю елку. Известно, что съемки проходили в марте, поэтому команде фильма пришлось создать сугробы на площади. Снег привозили с горнолыжного курорта. Местные жители также помогали в установлении декораций: они вешали гирлянды и приклеивали снежинки на окна домов, которые могли войти в кадр фильма.

Режиссером фильма является Вячеслав Росс. Он больше всего известен своей картиной «Сибирь. Монамур», которая в 2012 году была номинирована на премию «Золотой орел» и «Ника». Для Росса фильм «Только серьезные отношения» стал третьим полнометражным проектом в карьере.

Главную роль сыграла актриса Алина Юхневич. Это третий фильм в ее актерской карьере.

В фильме снялись такие известные актеры, как Александр Робак («Географ глобус пропил», «Эпидемия») и Ирина Пегова («Прогулка», «От печали до радости»).

Актриса Ирина Пегова не первый раз работает во Владимирской области. Фильм «Годунов» снимали в Суздале, а «СуперБобровы» — во Владимире.

Производством фильма занималась кинокомпания «Инвада Фильм».

Вячеслав Росс написал сценарий к данному фильму в соавторстве со своей супругой Соней Росс, для которой это первый подобный опыт. Ранее она снималась в сериале и фильмах своего мужа.

Первокурсница ВГИКа Соня Чижик мечтает снимать сказки, но вместо учебы у нее на уме только красавчик Филипп с актерского факультета. Чтобы отвлечь Соню от душевных переживаний, подруга регистрирует её в Твинкле - приложении для знакомств. Череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров вносит еще больший хаос в жизнь девушки. На помощь Соне из Гороховца приезжает отец, но и он не может устоять перед соблазнами столицы. На поиски пустившегося во все тяжкие мужа, приезжает Сонина мать - майор полиции. Ситуация доходит до абсурда, и в этой суете Соне нужно закрыть сессию, помирить родителей, а главное - разобраться в своих чувствах.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 марта 2021
Премьера в мире 11 марта 2021
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Вячеслав Росс
Вячеслав Росс
В ролях
Алина Юхневич
Алина Юхневич
Александр Робак
Александр Робак
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Анар Халилов
Анар Халилов
Алексей Багдасаров
Алексей Багдасаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Только серьезные отношения 2 постера
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Юная Соня Чижик (Алина Юхневич, дебютировавшая два года назад в белорусской драме Влады Сеньковой «II/Два») ждет любви. Без нее, как пел Андрей Миронов, «крокодил не ловится, не растет кокос». В случае Сони — не снимаются учебные этюды. Девушка учится на режиссерском факультете ВГИКа, и ее мастер Аристарх Петрович (Алексей Багдасаров, которого вы можете помнить по драме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь») со скрипом принимает сомнительные…
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