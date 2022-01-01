Антонио Виллани — актёр театра и кино итальянскго происхождения. Он родился 17 родился 17 октября 1978 года в городе Агрополи (Салерно, Италия) в семье Винченцо Виллани, карабинера, и Антониетты Марроне, учительницы младших классов. У Антонио есть младшая, которая работает учителем в школе. В детстве будущий актер ходил в школу в Риме, однако летние каникулы проводил на юге страны, возле моря в городе Кастеллабате (в паре часов езды от Неаполя). Именно там жили его бабушка и дедушка, у которых он провел немало времени. Морская тематика очень повлияла на будущее Антонио, который в одном из своих фильмов говорит о море и вспоминает место своего детства.

В 1997 г. Он поступает в Лицей наук в информатике и физике, а после этого поступает в Университет биологии в Риме. Родители Антонио мечтали о престижной профессии для сына и хотели видеть его врачом, однако тот мечтал о другом. Он стал много интересоваться кино и театром и вскоре твердо решил, что станет актером. В это же время Виллани начал работать и зарабатывать свои первые деньги. Паралелльно с учебой в университете Виллани пробует поступать в театральный университет. К сожалению, туда он не поступает, но сдаваться не собирался. В 26 лет Антонио переезжает в Санкт-Петербург и стажировался в мастерской А. Андреева перед поступлением в СпбГАТИ. С 2006 по 2010 он учился в Академии Театрального Искусства (СпбГАТИ) на курсе В.М. Фильштинского. Именно Фильштинский увидел в начинающем актера потенциал.

Сейчас Антонио снимается в кино и преподает изучение итальянского языка по своей авторской методике с помощью театральных техник.

Виллани сыграл в таких телесериалах как «80-тые» канала СТС, «Инстина – в вине 2» канала Россия-1, «Гречанка», «Охотник за головами», «Луна» и «Дневник Луизы Ложкиной. Его также можно увидеть в нескольких сериях сериала «Испанец», «Чао, Федерико!» и «Слабая женщина».

В большом кино Антонио снялся в таких проектах, как «Нереальная любовь», «Пересечение в пространстве», «Василиса» и «7 главных желаний».