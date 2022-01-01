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Синяя бездна Синяя бездна
Киноафиша Фильмы Синяя бездна Синяя бездна, 2016: актеры и роли
47 Meters Down Синяя бездна 2016 / Великобритания
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Синяя бездна, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Йоханнес Робертс Йоханнес Робертс Johannes Roberts
В ролях
Мэнди Мур Мэнди Мур Mandy Moore Клер Холт Клер Холт Claire Holt Мэттью Модайн Мэттью Модайн Matthew Modine Сантьяго Сегура Сантьяго Сегура Santiago Segura
Одна
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Главная роль
Главная роль
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