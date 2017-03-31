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«Синяя бездна»: Рецензия Киноафиши

31 марта 2017 00:00
«Синяя бездна»: Рецензия Киноафиши
Ужас на двоих

С приближением лета на экраны вновь выходят хорроры про пляж, море и акул, каждый из которых соревнуется в остроумии, обыгрывая известных клише. Сложно переосмыслить ставшие классикой жанра «Челюсти» (1975) или научно-фантастический фильм «Глубокое синее море» (1999), создавших образ умной и вечно голодной машины-убийцы. Сегодня всё сводится к плавнику на поверхности моря и пенным барахтаньям, к которым прилагается наскоро написанная предыстория.

«Синяя бездна»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Синяя бездна»

В этом контексте фильм «Синяя бездна», открывающий сезон 2017, кажется неожиданно оригинальным. Созданная постановщиком средних ужасов Йоханнесом Робертсом, картина сумела блеснуть парой сюжетных твистов и как следует посмаковать человеческими страхами, при этом, не злоупотребляя мясными сценами и не возводя акулу в ранг мстительного монстра. Хотя, банальности всё равно оказываются неизбежными.

По сюжету сёстры Кейт и Лиза, отдыхающие на мексиканском побережье от городской рутины и печальных реалий, решают разбавить ленивый отпуск каплей экстрима – спуститься в клетке в море и подразнить акул своими молодыми телами. Однако во время погружения кран с тросом обрывается, и клетка оказывается на дне во власти морских хищников. И вместо запланированного пятиминутного аттракциона, девушки получают настоящий кошмар на глубине почти 50-ти метров с перспективой умереть от недостатка кислорода и быть разорванными на части.

«Синяя бездна»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Синяя бездна»

Здесь удивительным образом соединяется лениво написанный сценарий (самим Робертсом и Эрнесто Риерой) с самоотверженной режиссурой и съемкой (правда, только подводной части). В погоне за кульминационной зрелищностью упускается множество деталей, утрируя повествование. Герои получились безликими, а их мотивации – абсурдными. Например, вся история с погружением была затеяна только ради того, чтобы снять классные фото и помахать ими перед лицом бывшего. Безумными выглядят девчачьи разговоры по душам о парнях и женских секретах под водой (!), на исходе кислорода и в пяти минутах от смерти. Стоит ли говорить, что с самого начала вид ржавой клетки и изрядно потрёпанного временем и солёной водой судна никого ни разу не смутил.

«Синяя бездна»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Синяя бездна»

Так что, оставив все прелюдии на долю зрительской фантазии, со словами «Время кормежки!» создатели безжалостно кидают его на встречу гнетущему ужасу. И это оказывается спасительным жестом – именно в этой части кино, более продуманном, на экран неспешно выплывают самые сочные сцены под дрожащую музыку и крики жертв экстремальных развлечений. И страшно здесь становятся не от наличия акул, а их отсутствия, что делает картину не набором панических атак, а тонким психологическим кошмаром. Даже невольно начинаешь ассоциировать себя с героинями, судорожно перебирая в голове планы по спасению и думая, как бы поступил на их месте – выбрался из клетки или остался внутри. И, конечно, подкупает неожиданная концовка, спасшая в последний момент фильм от затасканного шаблона хэппи-энда.

«Синяя бездна»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Синяя бездна»

«Синяя бездна» – местами впечетляющий минималистичный хоррор о животном страхе темноты и одиночества, предлагающий довольно интересный взгляд на фильмы ужасов с акульей тематикой. Выдержанный саспенс, обманутые ожидания и живописный страх главных героев – неплохое зрелище для любителей морских кошмаров.

Инна Син

В российском прокате с 29 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Синяя бездна»

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