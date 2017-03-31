«Синяя бездна»: Рецензия Киноафиши

Ужас на двоих

С приближением лета на экраны вновь выходят хорроры про пляж, море и акул, каждый из которых соревнуется в остроумии, обыгрывая известных клише. Сложно переосмыслить ставшие классикой жанра «Челюсти» (1975) или научно-фантастический фильм «Глубокое синее море» (1999), создавших образ умной и вечно голодной машины-убийцы. Сегодня всё сводится к плавнику на поверхности моря и пенным барахтаньям, к которым прилагается наскоро написанная предыстория.

Кадр из фильма «Синяя бездна»

В этом контексте фильм «Синяя бездна», открывающий сезон 2017, кажется неожиданно оригинальным. Созданная постановщиком средних ужасов Йоханнесом Робертсом, картина сумела блеснуть парой сюжетных твистов и как следует посмаковать человеческими страхами, при этом, не злоупотребляя мясными сценами и не возводя акулу в ранг мстительного монстра. Хотя, банальности всё равно оказываются неизбежными.

По сюжету сёстры Кейт и Лиза, отдыхающие на мексиканском побережье от городской рутины и печальных реалий, решают разбавить ленивый отпуск каплей экстрима – спуститься в клетке в море и подразнить акул своими молодыми телами. Однако во время погружения кран с тросом обрывается, и клетка оказывается на дне во власти морских хищников. И вместо запланированного пятиминутного аттракциона, девушки получают настоящий кошмар на глубине почти 50-ти метров с перспективой умереть от недостатка кислорода и быть разорванными на части.

Кадр из фильма «Синяя бездна»

Здесь удивительным образом соединяется лениво написанный сценарий (самим Робертсом и Эрнесто Риерой) с самоотверженной режиссурой и съемкой (правда, только подводной части). В погоне за кульминационной зрелищностью упускается множество деталей, утрируя повествование. Герои получились безликими, а их мотивации – абсурдными. Например, вся история с погружением была затеяна только ради того, чтобы снять классные фото и помахать ими перед лицом бывшего. Безумными выглядят девчачьи разговоры по душам о парнях и женских секретах под водой (!), на исходе кислорода и в пяти минутах от смерти. Стоит ли говорить, что с самого начала вид ржавой клетки и изрядно потрёпанного временем и солёной водой судна никого ни разу не смутил.

Кадр из фильма «Синяя бездна»

Так что, оставив все прелюдии на долю зрительской фантазии, со словами «Время кормежки!» создатели безжалостно кидают его на встречу гнетущему ужасу. И это оказывается спасительным жестом – именно в этой части кино, более продуманном, на экран неспешно выплывают самые сочные сцены под дрожащую музыку и крики жертв экстремальных развлечений. И страшно здесь становятся не от наличия акул, а их отсутствия, что делает картину не набором панических атак, а тонким психологическим кошмаром. Даже невольно начинаешь ассоциировать себя с героинями, судорожно перебирая в голове планы по спасению и думая, как бы поступил на их месте – выбрался из клетки или остался внутри. И, конечно, подкупает неожиданная концовка, спасшая в последний момент фильм от затасканного шаблона хэппи-энда.

Кадр из фильма «Синяя бездна»

«Синяя бездна» – местами впечетляющий минималистичный хоррор о животном страхе темноты и одиночества, предлагающий довольно интересный взгляд на фильмы ужасов с акульей тематикой. Выдержанный саспенс, обманутые ожидания и живописный страх главных героев – неплохое зрелище для любителей морских кошмаров.

Инна Син

В российском прокате с 29 июня 2017 года

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