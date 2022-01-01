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Клер Холт
Клер Холт
Claire Holt
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Клер Холт
Claire Holt
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Дата рождения
11 июня 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Брисбен, Квинсленд, Австралия
Рост
169 см
Биография Клер Холт
Родилась 11 июня 1988 года. Брисбен, Квинсленд, Австралия.
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Фильмография Клер Холт
Вечеринка по случаю развода
комедия, семейный, мелодрама
2019, США
5.0
Синяя бездна
триллер
2016, Великобритания
5.0
Дрянные девчонки 2
комедия
2011, США
4.0
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