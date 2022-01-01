Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смешанные Смешанные
Киноафиша Фильмы Смешанные Смешанные, 2014: актеры и роли
Blended Смешанные 2014 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Смешанные, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Корачи Фрэнк Корачи Frank Coraci
В ролях
Адам Сэндлер Адам Сэндлер Adam Sandler Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore Белла Торн Белла Торн Bella Thorne Терри Крюс Терри Крюс Terry Crews Джоэл МакХэйл Джоэл МакХэйл Joel McHale Челси Хэндлер Chelsea Handler Кевин Нилон Kevin Nealon Сьюзэн Йигли
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Приложение киноафиши